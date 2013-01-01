Россельхозбанк в 1,4 раза увеличил кредитование сезонных работ

В первом квартале 2017 года Россельхозбанк предоставил заемщикам на проведение сезонных работ свыше 80 млрд рублей.

Как уточнили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе компании, сумма на 39% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В том числе предприятия крупного бизнеса получили на эти цели 62 млрд рублей, малого и среднего бизнеса – более 18 млрд рублей.

Россельхозбанк ежегодно увеличивает объемы финансирования сезонных работ. Так, в прошлом году Банк предоставил по данному направлению более 260 млрд рублей (плюс 37% к 2015 году), что способствовало получению рекордного урожая зерна в России.