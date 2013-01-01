На Сахалине стартовало первенство РФ по вольной борьбе среди девушек

В Южно-Сахалинске состоялось взвешивание участниц первенства России по вольной борьбе среди девушек, информирует пресс-служба регионального минспорта.

В областной центр приехали практически уже все участницы турнира. После мандатной комиссии девушки отправились на взвешивание и жеребьевку, которая определит, под каким номером выйдут они на ковер.

Вместе с девушками на Сахалин прибыла серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Алена Карташова. Сегодня она является старшим тренером сборной России среди кадетов до 18 лет.

- Именно от меня зависело решение о том, где проводить первенство. Мы выбрали Дальний Восток. Здесь тоже необходимо привлечь внимание к нашему виду спорта, - рассказала Алена Карташова. - Тем более у вас есть замечательная вольница Анастасия Парохина, которая является членом сборной страны, причем ее лидером в своей возрастной категории. От Анастасии Парохиной, которая тренируется в Корсакове, ждут только победы. - Я буду пристально следить за ее поединками. Девушка большая молодец, она трудится не покладая рук. У нее есть моменты, которые необходимо отработать, посмотрю, справится она или нет. Думаю, что все ее земляки будет за нее болеть, - добавила гостья.

Участниками первенства России станут 150 человек из 20 регионов страны. Здесь собрались только лучшие. Посмотреть за поединками спортсменок можно сегодня с 10:00 в волейбольном центре «Сахалин». В это время начнутся отборочные бои. В 16:00 состоится торжественное открытие, затем соревнования продолжат финальные поединки. Вход свободный. Организаторами соревнований является региональная федерация борьбы, министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области, управление спортивных мероприятий.