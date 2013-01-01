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15 апреля 09:00 / Социум / праздник / православие  

Вера в генах

Завтра сахалинские православные отметят Христово Воскресение

Пасха – древнейший и самый значимый для христиан праздник. В канун этого дня духовник епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Павел Алексеев рассказал, как правильно отмечать Пасху и что в этот день делать нельзя.

– Отец Павел. Расскажите, пожалуйста, об истории возникновения этого праздника.

– Для христиан это не просто важный день. Это праздник всех праздников и торжество всех торжеств. В этот день Иисус Христос воскрес из мертвых. Умер для нас, вошел в ад, разрушил его, вывел оттуда праведников и показал, что каждый верующий человек может воскреснуть.

– Не секрет, что в нашей стране Пасху отмечают даже люди, далекие от веры. Они тоже красят яйца, пекут куличи, поздравляют близких фразой «Христос воскрес!».

– Начнем с того, что неверующих людей не бывает. Совсем. Если человек отрицает Бога, он верит в то, что его нет. Человек не может не верить.

В нашей стране, особенно в последнее время, появилось много праздников, смысла которых люди не понимают. Например, день Святого Валентина. Никто же толком не интересуется, откуда пошел этот праздник, но каждый второй рисует валентинки и дарит их своим любимым. Что касается Пасхи, не думаю, что в России, даже среди неправославных, остались те, кто не понимает смысла, символики этого дня. Мне кажется, у нашего народа уже на генетическом уровне выработалась потребность отмечать Христово Воскресение.

– Вы упомянули символы. Почему к Пасхе принято красить яйца?

– Когда тело Христа не нашли в гробнице, когда стало известно, что он воскрес, Мария Магдалина пришла с этой вестью к римскому императору. В подарок она принесла ему яйцо. Император сказал: «Скорее это яйцо покраснеет, чем я поверю в то, что человек после смерти может воскреснуть». По преданию, в этот же момент обычное белое яйцо в его руке стало красным. С тех пор и пошел обычай красить яйца ко Дню Христова Воскресенья. Куличи и пасха (сладкое блюдо из творога) символизируют гробницу, где до воскрешения покоилось тело Христа.

– Нужно ли как-то особенно готовить себя к Пасхе?

– Великий пост, по своей сути, – это и есть подготовка. И последняя, предпасхальная его неделя – самая строгая. Но важно помнить, что Пост – это не диета. Молитва, духовное смирение важнее воздержания в пище.

– Если во время Поста человек дал себе слабину, съел что-то непостное, как ему поступить?

– Есть таинство исповеди, всегда можно покаяться в содеянном.

– А если сорвал злость, накричал на кого-нибудь?

– Это уже серьезней. Нужно обязательно попросить прощения у человека, которого ты обидел. Если такой возможности нет, нужно помолиться Богу и попросить у него прощения за свой поступок.

– Отец Павел, вы помните то время, когда сами впервые держали Великий Пост?

– Меня матушка с детства приучала к этому. Но по-настоящему, по всем правилам, постился я после армии.

– Сложно было?

– Очень легко. Наверное, потому, что я был молод. Молодым людям легче даются ограничения. Пост – это испытание, это как тренировка. Если ты сможешь ограничить себя в еде, значит, в тебе обязательно появятся силы не совершать и дурных поступков. Но нельзя забывать и о том, что для некоторых существуют послабления. Например, для беременных, детей, заключенных, военных, больных. В этом тоже есть смысл. Представьте, лежит человек в больнице, принесли ему еду, а в блюде что-то непостное. Но это ведь диета, и соблюдать ее нужно, чтобы выздороветь.

– Как проходит пасхальная служба в вашем храме?

– Служба начинается в субботу, в половине двенадцатого. Заканчивается – около трех ночи. Прихожан всегда очень много. Даже храм не может всех вместить. Люди на улице стоят.

– Ваши прихожане – в большинстве пожилые люди?

– Нет! Вокруг храма построили новые жилые многоэтажки, в наш храм приходят целыми семьями. Молодежи очень много.

– Кого больше – женщин или мужчин?

– Конечно, женщин. Так было всегда. На женщинах вся вера и держится.

– Нынешняя Пасха пройдет для вас так же, как и в прошлом году?

– Да. Мы обязательно навестим пациентов областной больницы, заглянем к роженицам в роддом, посетим дом престарелых. В этот день нужно дарить добро всем, особенно тем, кому в данный момент тяжело.

– Чего нельзя делать на Пасху?

– Не нужно ходить в День Христова Воскресенья на кладбище. В советское время, когда церкви были закрыты, был такой обычай – встречать Пасху на кладбище. И я даже понимаю, почему так происходило: душа народа все равно тянулась к вере. Я хорошо помню эти времена. Люди так же красили яйца, пекли куличи и шли на могилы своих родственников. Сейчас церкви открыты, прийти на Пасху в храм может любой. Поэтому необходимость в посещении мест захоронений отпала.

– Ваши пожелания сахалинцам. Верующим и не верующим.

– Желаю тем, кто не верит, обрести веру и жить по-христиански. Тем же, кто воцерковлен – укрепиться в своей вере в Господа.

Теги  Праздник Православие
Автор текста и фото: Татьяна Лукина

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Комментарии

Светлана Щепец. «Наш остров»

Комментаторы, давайте не забывать, что это прежде всего детский конкурс. Желаю Вам достойного голосования и успехов в конкурсе.

Мария Кабанова. «Сахалинское утро»

Молодец!!!

Светлана Щепец. «Наш остров»

Доча, ты у мамы не золотая, а бриллиантовая. А комментаторы пусть жалеют своих детей и внуков. Победы тебе!!!&#128536;

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