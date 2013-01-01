Вера в генах

Завтра сахалинские православные отметят Христово Воскресение

Пасха – древнейший и самый значимый для христиан праздник. В канун этого дня духовник епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Павел Алексеев рассказал, как правильно отмечать Пасху и что в этот день делать нельзя. – Отец Павел. Расскажите, пожалуйста, об истории возникновения этого праздника. – Для христиан это не просто важный день. Это праздник всех праздников и торжество всех торжеств. В этот день Иисус Христос воскрес из мертвых. Умер для нас, вошел в ад, разрушил его, вывел оттуда праведников и показал, что каждый верующий человек может воскреснуть. – Не секрет, что в нашей стране Пасху отмечают даже люди, далекие от веры. Они тоже красят яйца, пекут куличи, поздравляют близких фразой «Христос воскрес!». – Начнем с того, что неверующих людей не бывает. Совсем. Если человек отрицает Бога, он верит в то, что его нет. Человек не может не верить.

В нашей стране, особенно в последнее время, появилось много праздников, смысла которых люди не понимают. Например, день Святого Валентина. Никто же толком не интересуется, откуда пошел этот праздник, но каждый второй рисует валентинки и дарит их своим любимым. Что касается Пасхи, не думаю, что в России, даже среди неправославных, остались те, кто не понимает смысла, символики этого дня. Мне кажется, у нашего народа уже на генетическом уровне выработалась потребность отмечать Христово Воскресение. – Вы упомянули символы. Почему к Пасхе принято красить яйца? – Когда тело Христа не нашли в гробнице, когда стало известно, что он воскрес, Мария Магдалина пришла с этой вестью к римскому императору. В подарок она принесла ему яйцо. Император сказал: «Скорее это яйцо покраснеет, чем я поверю в то, что человек после смерти может воскреснуть». По преданию, в этот же момент обычное белое яйцо в его руке стало красным. С тех пор и пошел обычай красить яйца ко Дню Христова Воскресенья. Куличи и пасха (сладкое блюдо из творога) символизируют гробницу, где до воскрешения покоилось тело Христа. – Нужно ли как-то особенно готовить себя к Пасхе? – Великий пост, по своей сути, – это и есть подготовка. И последняя, предпасхальная его неделя – самая строгая. Но важно помнить, что Пост – это не диета. Молитва, духовное смирение важнее воздержания в пище. – Если во время Поста человек дал себе слабину, съел что-то непостное, как ему поступить? – Есть таинство исповеди, всегда можно покаяться в содеянном. – А если сорвал злость, накричал на кого-нибудь? – Это уже серьезней. Нужно обязательно попросить прощения у человека, которого ты обидел. Если такой возможности нет, нужно помолиться Богу и попросить у него прощения за свой поступок.