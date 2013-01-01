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14 апреля 16:00 / Просто жизнь: авторская колонка / дети / работа   3  

Слиток мечты

Оказывается, детей манят золото и физический труд

На днях мой семилетний сын заявил мне буквально следующее: «Никогда не буду работать в твоей газете и сидеть целыми днями за компьютером. И тебе не советую. Давай, ты будешь грузчиком. Будешь грузить золото, я буду тебе помогать. Перенес один слиток, и нормально, не тяжело. И платят там больше, и физический труд развивает».

Тут я и призадумалась: а для чего вообще вот это все? Сидение за компьютером, зависание на работе до позднего вечера, авралы на выходных. В ущерб вниманию, которое я должна бы уделить ребенку, в ущерб прогулкам, личной жизни. Я чувствую, как постепенно нарастает снежный ком дел, которые вроде бы и важны, но до которых у меня просто не доходят руки. Я не успеваю вовремя сводить собаку к ветеринару, я заменяю пельменями ужин, который могла бы приготовить своими руками, и при этом жутко устаю. Ведь я не успеваю еще и толком убраться, а иногда даже помыть посуду. Одно дело делается в ущерб другому. Иногда я плюю на немытые полы (ну, в переносном смысле) и начинаю рисовать или танцевать, или заниматься йогой, или смотреть интересное кино. Потому что если я не сделаю это прямо сейчас, то не сделаю никогда. Все оставшееся от работы свободное время сожрут швабра в руках и пылесос под мышкой.

А еще мне хочется спать…

Иногда я чувствую себя мамашей, у которой появилась на свет двойня, и эти дети все делают по очереди – спят, едят. И я по очереди кормлю их, пою им песни, укладываю спать. Только в случае с детьми ты вкладываешься в одушевленное, в подобие себя. А здесь – единственное, что рождается от меня, – немыслимое количество букв, выбитых на истерзанной клавиатуре.

Вы понимаете, о чем я? В чем смысл всего? Времени остается все меньше, еще чуть-чуть – и пенсия. Потом еще чуть-чуть – и все. Что я скажу ребенку, когда он спросит, в чем смысл жизни? В безвременной кончине нескольких клавиатур?.. В бездарно прошедших выходных? А может быть, надо обвинять не бесконечную работу, а себя? За неумение организовать свой быт и заблаговременно распланировать все дела. Ведь наличие плана – это первый шаг к тому, что все произойдет именно так, как ты хочешь.

Кроме того, есть у меня знакомая, у которой хватает времени на все – и на работу, и на танцы, и на огород. Значит, можно все успеть и не устать?

Но как найти общий язык со временем? Если на это самое времени-то и не хватает. Бежишь, суетишься, а вместо этого надо сесть и задуматься: куда бежишь, зачем? Приносит ли это счастье? Или ты просыпаешься с горьким вздохом: опять работа… А если еще и после работы домой идти не хочется, потому что там пусто или наоборот – тебя ждет человек, которого ты не хочешь видеть. Так зачем тогда вообще жить вот так – через силу? Но ведь каким-то путем занесло тебя в эту степь, и оборвать сразу все связующие тебя с этой реальностью звенья, как минимум, страшно. Не пойдешь же писать заявление об увольнении. Не уйдешь из семьи. Да много еще чего не сделаешь. Хотя надо бы…

Так, собственно, о чем это я: ни у кого нет на примете вакансии грузчика золота?..

Теги  Дети Работа Отдых
Автор текста: Татьяна Тихонова

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Комментарии


Может вам опостылевшую рожу выгнать?
анонимно 15 апреля 17:09
Может вам в декрет?
анонимно 14 апреля 17:41
Все тлен! Надо бросить все и отправиться в путешествие к счастью
анонимно 14 апреля 16:57

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Комментарии

Светлана Щепец. «Наш остров»

Комментаторы, давайте не забывать, что это прежде всего детский конкурс. Желаю Вам достойного голосования и успехов в конкурсе.

Мария Кабанова. «Сахалинское утро»

Молодец!!!

Светлана Щепец. «Наш остров»

Доча, ты у мамы не золотая, а бриллиантовая. А комментаторы пусть жалеют своих детей и внуков. Победы тебе!!!&#128536;

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