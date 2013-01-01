Сахалинский зоопарк выпустит водоплавающих в пруд

Сахалинский зооботанический парк в субботу приглашает островитян всех возрастов на красивое зрелище.

Как информирует пресс-служба учреждения, в 12:00 из вольеров после зимы в искусственный водоём выпустят водоплавающих птиц.

Пруд уже наполнен водой и ждет своих обитателей. Здесь в теплое время года проводят большую часть времени пернатые питомцы – утки, лебеди, гуси. В естественной среде обитания посетители смогут увидеть и редкие виды – малого тундрового лебедя, лебедя-кликуна, американского лебедя, шилохвоста, огаря, египетского гуся, мандаринок и многих других.

Всего в зоопарке содержится 167 особей 60 видов птиц, из них 38 водоплавающих 14 видов.