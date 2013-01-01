17 апреля на Сахалине и Курилах пройдёт плановая проверка системы оповещения, информирует пресс-служба регионального управления МЧС России.

Региональная автоматизированная система оповещения в настоящее время охватывает 95% населения области. Соответствующее оборудование установлено в 99 наиболее крупных населённых пунктах. Основное предназначение этой системы – максимально быстрое оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и доведение основных правил безопасности. Однако любая техника имеет свойство выходить из строя, поэтому подобные критически важные для безопасности людей системы, необходимо регулярно проверять.

Такая проверка пройдёт в Сахалинской области 17 апреля и начнётся в 10:00 по местному времени. Плановая продолжительность работы сирен на улицах составит 40 секунд, время перехвата телевизионных и радиоканалов (Россия-1, Россия-24, Радио России) – 5 минут. Поскольку проводится именно проверка, а не оповещение о какой-либо опасности, заставки и речевые сообщения будут сообщать о проводимой проверке.

У данного мероприятия две основные цели – проверка готовности системы оповещения к использованию по предназначению и обучение населения действиям по сигналу «Внимание всем». В случае реальной угрозы сигнал «Внимание всем» (когда звучат сирены на улицах) означает, что необходимо включить телевизор или радио и прослушать передаваемое сообщение, в котором будет доведён характер угрозы и меры безопасности, которые нужно принять.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области предлагает жителям и гостям островного региона сообщить о предстоящей плановой проверке системы оповещения своим знакомым и друзьям, чтобы уберечь их от напрасных переживаний в том случае, если они по какой-либо причине не знают о запланированном мероприятии.