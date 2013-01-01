В Углегорском районе произошло тройное ДТП

На WhatsApp редакции «Углегорских новостей» поступило сообщение от участника дорожной аварии. 13 апреля между 10:00 и 11:00 на трассе Шахтёрск — Углегорск произошло тройное ДТП.

Сначала в кювет занесло КамАЗ, водитель которого не справился с управлением на скользкой дороге. Как утверждает пассажир, который находился в грузовике, скорость не превышала 40 км/час. Причиной аварии, по его мнению, послужили плохие погодные условия. Очевидец указывает на некачественную работу дорожных служб, из-за чего этот участок дороги был слишком скользким.

Ещё одним участником ДТП стал водитель внедорожника, который остановился, чтобы предложить помощь попавшим в аварию. Пока автомобилисты общались, в джип врезалась легковушка.

Обстоятельства дорожного происшествия в настоящее время выясняют правоохранительные органы.