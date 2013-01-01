Уикенд в столице: лебеди, куклы и сбор макулатуры

Не пропустите турнир по пауэрлифтингу, гастроли театра кукол из Татарстана и голливудскую премьеру «Жена смотрителя зоопарка»

Для всей семьи

15 апреля рекомендуем поход в Сахалинский краеведческий музей. В рамках традиционной программы «Субботний киносеанс» гостям предоставят шанс увидеть удивительный фильм «Заповедный Кунашир». Зрители совершат виртуальную экскурсию по одному из самых уникальных заповедников России. Начало показов – в 17:00 и 18:00. Гражданским долгом для каждого южносахалинца должно стать участие в акции «Сдай макулатуру – спаси лес!». В субботу с 12:00 до 13:00 на площадке перед областной универсальной научной библиотекой можно сдать ненужные тетради, старые книги или бумагу. Переработка макулатуры поможет спасти от вырубки наши леса и сохранить окружающую среду. Мероприятие приурочено к Всемирному дню экологических знаний. Вся собранная бумага будет взвешена и отвезена в специальный приёмный пункт. Во время акции волонтеры проведут интересные викторины, конкурсы и игры, а среди школьников определят победителя в сборе макулатуры. В субботу всей семьей можно стать свидетелем красивого зрелища в Сахалинском зооботаническом парке. Из вольеров после зимы в искусственный водоём выпустят водоплавающих птиц. На зеркальной глади пруда посетители могут полюбоваться грацией малого тундрового лебедя, лебедя-кликуна, их американского сородича, шилохвоста, огаря, египетского гуся, мандаринок и остальных 38 обителей этого семейства пернатых. Начало – в 12:00.

Поклонникам авторской песни

Областная универсальная научная библиотека и объединение «АПостров» в рамках партнёрского проекта «Берега авторской песни» приглашают на концерт известного автора и исполнителя из Челябинска Анатолия Киреева. Лауреата Ильменского и Грушинского фестивалей называют грустным философом, неисправимым лириком и большим романтиком. Многие из его песен стали классикой жанра. Гость из Урала выступит в воскресенье, начало - в 17:00.

Болельщикам и спортсменам

Нынешний уикенд богат на спортивные события. 15 апреля в Южно-Сахалинске продолжится первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет. Более 300 сильнейших спортсменок со всей страны выступят на ковре волейбольного центра «Сахалин». Поединки в субботу начнутся в 10:00. В субботу же сильнейшие бильярдисты будут бороться за Кубок области. Состязания мастеров кия стартуют в 12:00 в клубе «Классик». Во Дворце спорта «Кристалл» 15 и 16 апреля ждут поклонников пауэрлифтинга. 70 участников разыграют награды чемпионата и первенства области. Начало – в 10:00. Любителям головокружительных кульбитов советуем поддержать участников первенства города по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Мастерство около 100 спортсменов из Южно-Сахалинска, Корсакова и Озерска продемонстрируют 16 апреля во Дворце детского и юношеского творчества областного центра. Вполне логично, что летающие гимнасты посвятили турнир Дню космонавтики. Начало - в 11:00.

Для театралов

Юных поклонников Мельпомены порадуют гастроли тетра театра кукол «Экият» из Татарстана. Гости покажут музыкальный интерактивный спектакль для зрителей с одного года «Идет коза рогатая». Показы на сцене Сахалинского театра кукол 15 и 16 апреля начнутся в 11:00 и 13:00. Второй спектакль в гастрольной афише кукольников из Казани ориентирован на детей от пяти лет. Сказка «Три дочери» ставит извечные вопросы любви к матери и отчему дому, взрослые зрители увидят в ней параллели с шекспировским «Королем Лиром». Спектакли также пройдут в Сахалинском театре кукол в субботу и воскресенье. Начало – в 15:00 и 17:00. Для тех, кто не успел на премьерные показы «Опасного поворота» в Чехов-центре, появился шанс оценить ее в воскресенье. Показ детективной истории начнется в 18:00.

Для киноманов