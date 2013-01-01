Уикенд в столице: лебеди, куклы и сбор макулатуры
Не пропустите турнир по пауэрлифтингу, гастроли театра кукол из Татарстана и голливудскую премьеру «Жена смотрителя зоопарка»
Для всей семьи
15 апреля рекомендуем поход в Сахалинский краеведческий музей. В рамках традиционной программы «Субботний киносеанс» гостям предоставят шанс увидеть удивительный фильм «Заповедный Кунашир». Зрители совершат виртуальную экскурсию по одному из самых уникальных заповедников России. Начало показов – в 17:00 и 18:00.
Гражданским долгом для каждого южносахалинца должно стать участие в акции «Сдай макулатуру – спаси лес!». В субботу с 12:00 до 13:00 на площадке перед областной универсальной научной библиотекой можно сдать ненужные тетради, старые книги или бумагу. Переработка макулатуры поможет спасти от вырубки наши леса и сохранить окружающую среду. Мероприятие приурочено к Всемирному дню экологических знаний. Вся собранная бумага будет взвешена и отвезена в специальный приёмный пункт. Во время акции волонтеры проведут интересные викторины, конкурсы и игры, а среди школьников определят победителя в сборе макулатуры.
В субботу всей семьей можно стать свидетелем красивого зрелища в Сахалинском зооботаническом парке. Из вольеров после зимы в искусственный водоём выпустят водоплавающих птиц. На зеркальной глади пруда посетители могут полюбоваться грацией малого тундрового лебедя, лебедя-кликуна, их американского сородича, шилохвоста, огаря, египетского гуся, мандаринок и остальных 38 обителей этого семейства пернатых. Начало – в 12:00.
Поклонникам авторской песни
Областная универсальная научная библиотека и объединение «АПостров» в рамках партнёрского проекта «Берега авторской песни» приглашают на концерт известного автора и исполнителя из Челябинска Анатолия Киреева. Лауреата Ильменского и Грушинского фестивалей называют грустным философом, неисправимым лириком и большим романтиком. Многие из его песен стали классикой жанра.
Гость из Урала выступит в воскресенье, начало - в 17:00.
Болельщикам и спортсменам
Нынешний уикенд богат на спортивные события. 15 апреля в Южно-Сахалинске продолжится первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет. Более 300 сильнейших спортсменок со всей страны выступят на ковре волейбольного центра «Сахалин». Поединки в субботу начнутся в 10:00.
В субботу же сильнейшие бильярдисты будут бороться за Кубок области. Состязания мастеров кия стартуют в 12:00 в клубе «Классик».
Во Дворце спорта «Кристалл» 15 и 16 апреля ждут поклонников пауэрлифтинга. 70 участников разыграют награды чемпионата и первенства области. Начало – в 10:00.
Любителям головокружительных кульбитов советуем поддержать участников первенства города по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Мастерство около 100 спортсменов из Южно-Сахалинска, Корсакова и Озерска продемонстрируют 16 апреля во Дворце детского и юношеского творчества областного центра. Вполне логично, что летающие гимнасты посвятили турнир Дню космонавтики. Начало - в 11:00.
Для театралов
Юных поклонников Мельпомены порадуют гастроли тетра театра кукол «Экият» из Татарстана. Гости покажут музыкальный интерактивный спектакль для зрителей с одного года «Идет коза рогатая». Показы на сцене Сахалинского театра кукол 15 и 16 апреля начнутся в 11:00 и 13:00.
Второй спектакль в гастрольной афише кукольников из Казани ориентирован на детей от пяти лет. Сказка «Три дочери» ставит извечные вопросы любви к матери и отчему дому, взрослые зрители увидят в ней параллели с шекспировским «Королем Лиром». Спектакли также пройдут в Сахалинском театре кукол в субботу и воскресенье. Начало – в 15:00 и 17:00.
Для тех, кто не успел на премьерные показы «Опасного поворота» в Чехов-центре, появился шанс оценить ее в воскресенье. Показ детективной истории начнется в 18:00.
Для киноманов
Рекомендуем драматический биографический фильм «Жена смотрителя зоопарка» от голливудского режиссера Ники Каро. Автора заинтересовал одноименный роман Дайан Акерман, основанный на реальной истории работников Варшавского зоопарка во время оккупации Польши. Ян и Антонина Забинские прятали от нацистов сотни евреев в опустевших клетках. Их образы воссоздали Джессика Честейн и Даниэль Брюль, доказывая актуальность мужества и порядочности во все времена.
Остальные события недели в разделе «Афиша» портала «Сахалин и Курилы».
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