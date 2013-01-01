Следком выясняет причины самоубийства молодого сахалинца
Следователи выясняют обстоятельства самоубийства 31-летнего сахалинца, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Тело жителя томаринского села Красногорск обнаружили вечером 13 апреля около дома №20 на ул. Ушакова вблизи трансформаторной подстанции.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.
В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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