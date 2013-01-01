Следком выясняет причины самоубийства молодого сахалинца

Следователи выясняют обстоятельства самоубийства 31-летнего сахалинца, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Тело жителя томаринского села Красногорск обнаружили вечером 13 апреля около дома №20 на ул. Ушакова вблизи трансформаторной подстанции.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.