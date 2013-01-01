Сторонники единороссов предлагают ужесточить наказание за обман пенсионеров

Сторонники «Единой России» предлагают ужесточить наказание за мошеннические действия в отношении пожилых людей, сообщила пресс-служба сахалинского отделения партии.

Единомышленники ведущей политической силы России собрали предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ. Об этом заявил сопредседатель центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной думы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников».

Парламентарий напомнил, что старшее поколение является одной из наиболее не защищенных от аферистов групп населения.

- С целью противодействия мошенникам и повышения информированности граждан о подобных аферах сторонники «Единой России» провели собрания «Клубов сторонников» в 69 регионах. Причем в каждом субъекте РФ была подготовлена резолюция с конкретными предложениями о противодействии обману пенсионеров. Мы собрали все предложения и выделили три основных. Во-первых, мы предлагаем считать мошеннические действия в отношении пожилых людей отягчающим обстоятельством, а именно: внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ. Во-вторых, следует обратить внимание на то, что половина мошеннических действий происходит в местах лишения свободы, – сказал Сергей Боярский.

Также «Клуб сторонников» намерен обратиться к руководству Сбербанка и Почты России с просьбой разработать специальную памятку для операционистов для информирования и предупреждения вкладчиков пожилого возраста, когда те снимают крупную сумму денег.

- И здесь мы должны как можно более подробно информировать представителей старшего поколения о новых методах обмана через мобильный телефон или Интернет, – пояснил депутат, подчеркнув необходимость привлечения и руководство ФСИН к решению этой проблемы.

В связи с участившимися случаями противоправных действий, направленных на так называемую «группу риска» - одиноких пожилых людей, свою задачу сторонники партии видят в том, чтобы собрать актуальную информацию, разработать эффективный механизм информирования старшего поколения о подобных случаях и реализовать его в рамках партийного проекта «Клуб сторонников».

- Мы приветствуем это решение и намерены активно содействовать в искоренении этой действительно наболевшей проблемы, - заявила член Сахалинского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Викулова. – Безусловно, необходима большая разъяснительная работа, которую можно вести прежде всего с помощью наших островных СМИ. Уверена, журналисты обязательно пойдут нам навстречу и помогут с публикацией разъясняющих материалов.