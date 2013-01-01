34-летний сахалинец погиб в ДТП

В ДТП в Томаринском районе в четверг погиб пассажир иномарки, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России.

По сведениям полиции, авария произошла примерно в 21:00. 32-летний водитель Toyota Carina ехал на север по автодороге Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. В районе 212-го км, по предварительным данным, он не справился с управлением автомобиля и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. В результате 34-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка.