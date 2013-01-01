Сахалинцы посвятят Дню Победы велопробег

Велопробег по маршруту Корсаков – Южно-Сахалинск, посвященный Дню Победы, вновь пройдет в островном регионе.

По информации пресс-службы регионального минспорта, колонна стартует с центральной площади портового города 8 мая в 11:00. По словам организаторов, время может измениться. В акции могут участвовать все желающие.

В прошлом году зарегистрировалось 100 человек. В этом году организаторы надеются побить этот рекорд.

- Мы учли все замечания прошлого года, когда на трассе Корсаков – Южно-Сахалинск скопилась огромная пробка, постараемся в этом году подобного не допустить, - пообещали в ведомстве.

После завершения велопробега на площади Славы в областном центре участники возложат цветы к Вечному огню и почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Для всех участников министерство спорта и молодежной политики области подготовит сертификаты об участии. Также на площади будет работать полевая кухня.