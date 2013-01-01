Гвардейская чистка

Это не первая акция чистоты. По словам заместителя руководителя регионального отделения «Молодой гвардии» Александра Шарифулина, неделю назад волонтеры навели порядок в сквере у памятника Пушкину на перекрестке улицы Ленина и проспекта Победы. Члены «Молодой гвардии» также разбрасывали снег и сгребали опавшую листву. В результате собрали несколько десятков мешков мусора.

Несмотря на ненастную погоду и откровенно холодный ветер, активисты регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» взяли в руки грабли и лопаты. Одни разгребали выпавший накануне снег, другие – собирали прошлогодние листья.

В этот раз «улов» был примерно таким же, вывозили его на экскаваторе.

– В сквере было много мусора, – рассказал один из участников акции, молодогвардеец Богдан Медведев. – Вот мы и решили немного прибраться. Раскидали снег, чтобы он быстрее растаял.

В подобном общегородском субботнике южносахалинец участвует в первый раз.