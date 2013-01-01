Гвардейская чистка
Акцию по очистке от мусора сквера Пограничников провела в Южно-Сахалинске «Молодая гвардия Единой России»
Несмотря на ненастную погоду и откровенно холодный ветер, активисты регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» взяли в руки грабли и лопаты. Одни разгребали выпавший накануне снег, другие – собирали прошлогодние листья.
Это не первая акция чистоты. По словам заместителя руководителя регионального отделения «Молодой гвардии» Александра Шарифулина, неделю назад волонтеры навели порядок в сквере у памятника Пушкину на перекрестке улицы Ленина и проспекта Победы. Члены «Молодой гвардии» также разбрасывали снег и сгребали опавшую листву. В результате собрали несколько десятков мешков мусора.
В этот раз «улов» был примерно таким же, вывозили его на экскаваторе.
– В сквере было много мусора, – рассказал один из участников акции, молодогвардеец Богдан Медведев. – Вот мы и решили немного прибраться. Раскидали снег, чтобы он быстрее растаял.
В подобном общегородском субботнике южносахалинец участвует в первый раз.
В акции по очистке сквера Пограничников приняли участие 20 молодогвардейцев
– Наступил Год экологии. И «Молодая гвардия» решила уделить особое внимание природе. Начали с уборки скверов, но также планируем очищать от мусора берега рек, озер и морские побережья, – сказал Шарифулин. – Участники субботника – ребята энергичные, сами изъявили желание прийти в сквер и сделать наш город чище.
Убирать мусор в городе молодогвардейцы планируют постоянно. Одним из следующих шагов, по словам Шарифулина, станет объединение с горожанами и уборка придомовых территорий, что, пожалуй, еще актуальнее, чем субботники в скверах.
К слову, нынешняя акция молодогвардейцев совпала с Чистым или Великим четвергом. В этот день христиане, в частности, наводят порядок в своих домах перед Пасхой.
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