Энергетики поддержали субботник в Южно-Сахалинске

Сегодня сотрудники ПАО «Сахалинэнерго» вышли на субботник, который проводится в рамках месячника чистоты в Южно-Сахалинске.

Как сообщила пресс-служба компании, в массовом мероприятии приняли участие коллективы всех обособленных подразделений и филиала «Распределительные сети». Энергетики собрали десятки мешков мусора, убрали газоны от прошлогодней листвы и сухих веток, подмели дорожки на ул. Имени космонавта Поповича (между ул. Ленина и Физкультурной). Проделывать такую работу сотрудники энергокомпании собираются в течение месяца.

Необходимо отметить, что ПАО «Сахалинэнерго» поддерживает порядок на своих территориях в течение всего года. Уборка на сегодняшнем участке стала вкладом энергокомпания в благоустройство областного центра.