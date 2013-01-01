В выходные на Сахалине потеплеет

В выходные дни на Сахалине ожидается неустойчивая погода.

Через юг острова ночью и в первой половине дня в субботу будет проходить неглубокий циклон. На юге пройдут небольшие и умеренные дожди, сообщается на сайте Сахгидромета.

Во второй половине дня погода ожидается без осадков. Температура ночью -2…+3, днём - 5…10. На севере области местами небольшой снег. Температура ночью -4…-9, днем -2…+3.

В ночь на воскресенье к Сахалину подойдет еще один циклон. Зона осадков, связанная с ним, распространится на все районы области. На Сахалине и островах Курильской гряды ночью и утром ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (на севере - мокрый снег, на юге - дожди). Температура на севере ночью -2…-7, днем 1…6; на юге ночью 0…5, днем 7…12.

В понедельник циклон уйдет к Северным Курилам. На Сахалине будет без осадков. Температура на севере острова -5…-10, днем 2…7, на юге ночью -1…-6, днём 5…10. На Курильских островах сохранятся осадки (на юге небольшие, на севере умеренные), температура ночью -2…+3, днем 3…8.

До конца рабочей недели на юге островов будут отмечаться временами небольшие и умеренные осадки. На севере несущественные осадки возможны на восточном побережье. Ветры на Сахалине будут преобладать восточного и северо-восточного направления, принося холодный воздух с Охотского моря.

Температура на Сахалине ночью ожидается -2…-7, днём -2…+3. На Курилах ночью на севере -1…-6, на юге около 0, днём на севере гряды -3…+2, на юге 2…7. В конце недели похолодает и на юге Курильских островов.