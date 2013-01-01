Перезагрузка по датам

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Региональный закон о памятных днях в Сахалинской области предстоит основательно переработать
Войдет в историю
Депутаты Южно-Сахалинска на днях внесли очередную законодательную инициативу в островной парламент. Документ на заседании комитета по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению представила председатель Гордумы Елена Столярова. Она напомнила – в действующий с 2008 года региональный закон внесены пока лишь три памятные даты. 26 апреля у нас отмечается как День флага Сахалинской области (1997 год), 18 июля – День образования профсоюзного движения в островном регионе (1925 год) и 3 сентября – День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов (1945 год).
Гордума Южно-Сахалинска предложила добавить в этот список еще две даты. В их числе – 28 мая, День памяти жертв нефтегорского землетрясения (1995 год) и 20 августа, День памяти трагически погибших в авиакатастрофе губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова и сотрудников администрации области (2003 год). Инициаторы поправок напомнили, насколько большое влияние оказали эти события на социально-экономическую ситуацию в островном регионе. Так, памятной многим майской ночью в зону сильнейшего стихийного бедствия на северо-восточном побережье острова попали более 55 тысяч жители Охи, Ноглик, Сабо, Тунгора, Колендо и других населенных пунктов. А Нефтегорск землетрясение стерло с лица земли. Поселок, где в тот момент насчитывалось свыше 3,1 тысячи жителей, был в считанные мгновения полностью разрушен. Во время спасательных работ из-под обломков тогда извлекли более 2,3 тысячи человек, живыми оставалось лишь 406. Из них еще 37 умерло в ходе эвакуации и при лечении, 138 тяжело и долго болели, а 42 остались инвалидами.
Разработчики законопроекта отметили в пояснительной записке: в Нефтегорске погибло 62,5 процента населения, в том числе и 268 детей. В первые часы после трагедии пострадавшим даже некому было оказать помощь: местная больница тоже была разрушена, а стихия унесла жизни 30 врачей и медсестер. Немало трудностей пришлось преодолеть и спешившим в зону стихийного бедствия спасателям, ведь землетрясение разрушило мосты и немало участков дороги Нефтегорск–Оха. Одновременно вышли из строя сотни километров линий связи и энергетики, повредила стихия и нефтепровод Оха – Комсомольск-на-Амуре, многие перекачивающие станции и эксплуатационные скважины.
На месте разрушенного поселка установлен мемориальный комплекс, где многие сахалинцы ежегодно 28 мая собираются, чтобы почтить память погибших. В день пятилетия нефтегорской трагедии обелиск пострадавшим от стихии установили и на привокзальной площади в Южно-Сахалинске.
Не менее значимой в истории островного региона является и вторая дата, предложенная в законодательной инициативе. Столярова напомнила, что 20 августа 2003 года разбился вертолет, следовавший из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск. На борту воздушного судна находились губернатор Игорь Фархутдинов с рядом руководителей областных органов власти, представителями федеральных служб и бизнеса. Многие из них впоследствии были похоронены на территории мемориального комплекса Воскресенского собора в Южно-Сахалинске, куда в годовщину трагедии приходят их родные, коллеги и обычные сахалинцы.
В этот день они воздают дань памяти губернатору, благодаря которому в области началось развитие шельфовых проектов, и вспоминают погибших соратников Фархутдинова.
Установление новых памятных дат поможет подрастающему поколению лучше знать историю родных островов.
Календарный прецедент
Однако инициатива Гордумы вызвала у областных законодателей неоднозначную реакцию. Депутат Александр Болотников, например, засомневался, правильно ли определена концепция нового документа. Инициатор действующего закона напомнил: готовили своеобразный календарь важных для островитян дней в первую очередь для того, чтобы отдельно обозначить подвиг освободителей Южного Сахалина и Курил. Положительный настрой создают и другие даты.
А если отражать в законе лишь трагические события, которых в истории области, к сожалению, тоже немало – получится нечто вроде календаря траурных дней. Схожую позицию заняла и его коллега Светлана Иванова, отметившая: раз в законе есть дата, посвященная образованию профсоюзов в островном регионе, то почему бы не ввести и памятный день комсомола, школу которого в свое время прошли десятки тысяч сахалинцев.
Кстати, на заседании комитета припомнили: утверждение Дня образования профсоюзов области создало в своем роде прецедент, поскольку законодатели тогда откликнулись на просьбу представителей этого движения. Значит, свои предложения к календарю памятных дат сегодня могут подготовить не только депутаты, но и общественники, региональные отделения действующих у нас партий. И подобных инициатив может быть много. Ведь если в существующем календаре есть День флага Сахалинской области, то вполне логично было бы добавить туда и дату образования самой области. Напомним, что ее 20 октября 1932 года выделили отдельной административной единицей в составе Дальневосточного края. Наверное, уместно смотрелась бы в таком календаре и еще одна дата: 5 августа 1981 года, когда на Сахалин обрушился самый разрушительный за всю историю циклон Филлис, подтвердивший стойкость и мужество островитян. В общем, стоит депутатам, как говорится, кинуть клич – и недостатка в идеях явно не будет.
Народные избранники Сергей Бондарев, Виктор Тодоров и другие обратили внимание участников заседания еще на одну проблему. В районах области ежегодно проводится немало памятных мероприятий, связанных с трагическими событиями. Среди них, например, цунами 5 ноября 1952 года в Северо-Курильске, унесшее жизни более 2,3 тысячи человек. Отдельный памятник в Невельске посвящен гибели 19 января 1965 года более 120 рыбаков, не вернувшихся к родным берегам с зимней путины в Беринговом море. Не предана забвению и авиакатастрофа ТУ-154, вылетевшего 7 декабря 1995 года из Южно-Сахалинска в Хабаровск и разбившегося с 98 пассажирами и членами экипажа на борту… По мнению депутатов, у избирателей может возникнуть вполне закономерный вопрос: а почему эти события не предлагается включить в число утвержденных законом дат?..
После эмоциональных дебатов комитет решил создать специальную группу по доработке обсужденного законопроекта. Совместно с коллегами из Гордумы депутаты облдумы намерены в мае подготовить устраивающий всех вариант документа
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