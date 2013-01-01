Перезагрузка по датам

Депутаты Южно-Сахалинска на днях внесли очередную законодательную инициативу в островной парламент. Документ на заседании комитета по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению представила председатель Гордумы Елена Столярова. Она напомнила – в действующий с 2008 года региональный закон внесены пока лишь три памятные даты. 26 апреля у нас отмечается как День флага Сахалинской области (1997 год), 18 июля – День образования профсоюзного движения в островном регионе (1925 год) и 3 сентября – День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов (1945 год).

Гордума Южно-Сахалинска предложила добавить в этот список еще две даты. В их числе – 28 мая, День памяти жертв нефтегорского землетрясения (1995 год) и 20 августа, День памяти трагически погибших в авиакатастрофе губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова и сотрудников администрации области (2003 год). Инициаторы поправок напомнили, насколько большое влияние оказали эти события на социально-экономическую ситуацию в островном регионе. Так, памятной многим майской ночью в зону сильнейшего стихийного бедствия на северо-восточном побережье острова попали более 55 тысяч жители Охи, Ноглик, Сабо, Тунгора, Колендо и других населенных пунктов. А Нефтегорск землетрясение стерло с лица земли. Поселок, где в тот момент насчитывалось свыше 3,1 тысячи жителей, был в считанные мгновения полностью разрушен. Во время спасательных работ из-под обломков тогда извлекли более 2,3 тысячи человек, живыми оставалось лишь 406. Из них еще 37 умерло в ходе эвакуации и при лечении, 138 тяжело и долго болели, а 42 остались инвалидами.

Разработчики законопроекта отметили в пояснительной записке: в Нефтегорске погибло 62,5 процента населения, в том числе и 268 детей. В первые часы после трагедии пострадавшим даже некому было оказать помощь: местная больница тоже была разрушена, а стихия унесла жизни 30 врачей и медсестер. Немало трудностей пришлось преодолеть и спешившим в зону стихийного бедствия спасателям, ведь землетрясение разрушило мосты и немало участков дороги Нефтегорск–Оха. Одновременно вышли из строя сотни километров линий связи и энергетики, повредила стихия и нефтепровод Оха – Комсомольск-на-Амуре, многие перекачивающие станции и эксплуатационные скважины.

На месте разрушенного поселка установлен мемориальный комплекс, где многие сахалинцы ежегодно 28 мая собираются, чтобы почтить память погибших. В день пятилетия нефтегорской трагедии обелиск пострадавшим от стихии установили и на привокзальной площади в Южно-Сахалинске.

Не менее значимой в истории островного региона является и вторая дата, предложенная в законодательной инициативе. Столярова напомнила, что 20 августа 2003 года разбился вертолет, следовавший из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск. На борту воздушного судна находились губернатор Игорь Фархутдинов с рядом руководителей областных органов власти, представителями федеральных служб и бизнеса. Многие из них впоследствии были похоронены на территории мемориального комплекса Воскресенского собора в Южно-Сахалинске, куда в годовщину трагедии приходят их родные, коллеги и обычные сахалинцы.

В этот день они воздают дань памяти губернатору, благодаря которому в области началось развитие шельфовых проектов, и вспоминают погибших соратников Фархутдинова.

Установление новых памятных дат поможет подрастающему поколению лучше знать историю родных островов.