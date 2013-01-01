Сахалинский совет ветеранов отметил 30-летие

Сахалинское отделение всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов отметило 30-летие со дня образования.

По информации пресс-службы администрации областного центра, с праздником одно из самых крупных объединений региона поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, а также представители правительства Сахалинской области и областной Думы.

Обращаясь к участникам торжественного пленума, мэр отметил важность их активной и неустанной работы по патриотическому воспитанию молодого поколения, сохранению исторических ценностей и достоверности фактов событий военных лет. Совет ветеранов является мощным общественным формированием, которое выполняет очень важные задачи в решении проблем и актуальных вопросов в ветеранской среде, а также в развитии нашего города и области в целом.

Кстати Организация ведет работу с 1987 года

В рамках праздничного мероприятия состоялось награждение членов ветеранского сообщества почетными грамотами и благодарственными письмами за неоценимый вклад в работу системы правовой и социальной защиты граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов войны, а также в духовно-патриотическое воспитание молодежи. - Члены нашего регионального отделения Совета ветеранов всегда в строю и продолжают трудиться на благо города и области. 30 лет - не возраст, мы еще очень молоды, и у нас все впереди. Останавливаться на достигнутом мы не будем и не имеем права, - сказала председатель Совета ветеранов Зинаида Гльоговер. После торжественного мероприятия для участников пленума была организована экскурсия в музейно-мемориальный комплекс «Победа».