Сахалинскую думу поблагодарили за вклад в присвоение острову имени Громыко

Внук известного государственного деятеля и дипломата времен СССР Андрея Громыко благодарит депутатов регионального парламента за вклад по присвоению одному из безымянных островов Курильской гряды имени его легендарного деда.

По предложению Сахалинской областной думы распоряжением правительства РФ от 8 февраля пяти ранее безымянным островам Курильской гряды были присвоены названия. Таким образом, увековечена память в наименованиях географических объектов генерал-лейтенанта К. Деревянко (подписавшего в 1945 году от имени СССР акт капитуляции Японии), генерал-лейтенанта А. Гнечко (много лет прослужившего на Дальнем Востоке), государственных деятелей дипломата А. Громыко и губернатора И. Фархутдинова, первой в мире женщины-капитана дальнего плавания А.Щетининой.

- Позвольте от имени моего отца, себя лично, от нашей семьи — потомков Андрея Андреевича Громыко — выразить глубокую признательность за ваши поддержку и вклад в наречение одного из безымянных островов Курильской гряды именем Андрея Андреевича, — сообщается в письме. — Он служил Отечеству в качестве дипломата и государственного деятеля полвека, стоял на страже интересов Родины. Теперь мой дед символично продолжает служить и на самых восточных рубежах нашей страны. Нельзя переоценить роль Сахалинской областной думы в присвоении безымянным островам, мысам и скалам имен выдающихся россиян.

По словам ученого, семья рада и проведению на Сахалине выставки, посвященной легендарному дипломату.

- Я посещал Сахалин пока только раз в своей жизни. Теперь же этот край становится намного ближе нашей семье, чем прежде, - написал внук Андрея Громыко.

Предложение о наименовании безымянных островов было подготовлено председателем сахалинского отделения Русского географического общества Сергеем Пономаревым.