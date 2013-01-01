В сёлах Углегорского района и Южно-Сахалинска построят объекты, выбранные жителями

Жители сёл Углегорского района и Южно-Сахалинска сами выбрали, что необходимо сделать за бюджетные деньги. Такая возможность появилась у них в рамках проекта инициативного бюджетирования, который реализует министерство финансов Сахалинской области.

В этом году в пилотном варианте проекта участвовали жители сёл городского округа «Южно-Сахалинск» и Углегорского района. На встречах с представителями министерства финансов сельчане предлагали свои проекты, из них выбрали лучшие, которые 14 апреля утвердила специальная комиссия. Главное условие – из бюджета Сахалинской области на воплощение инициативы в жизнь может быть выделено не более 3 млн рублей. Всего до конца года будет реализовано 15 проектов.

Углегорский район:

Поречье - зона отдыха для детей старшего возраста и взрослых. Стоимость проекта – 1,7 млн рублей.

Лесогорское – обустройство зоны в центре села – 1,9 млн рублей.

Никольское – освещение улиц – 2,3 млн рублей.

Медвежье – обустройство двух колодцев с ограждением – 900 тыс. рублей.

Ольшанка – жители села – практически все – бабушки попросили для приезжающих внуков детскую площадку – 934 тыс. рублей.

Бошняково – обустройство зоны отдыха в центре села – 4,6 млн рублей.

Краснополье – устройство спортплощадки – 1,8 млн рублей.

Южно-Сахалинск:

Дальнее – ремонт памятника участнику Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей к нему территории – 1,9 млн рублей. Устройство хоккейного корта – 2,9 млн рублей.

Березняки – уличное освещение. Сейчас здесь освящена только одна улица, а построено уже 10 новых – 2,9 млн рублей.

Хомутово – обустройство спортивной площадки – 2,8 млн рублей.

Новоалександровск – устройство детской площадки – 2,9 млн рублей.

Синегорск - устройство спортплощадки – 2,3 млн рублей и обустройство зоны отдыха в центре села – 2,3 млн рублей.

Луговое – спортплощадка – 2,4 млн рублей.

Все проекты были одобрены членами комиссии единогласно.

- Инициативное бюджетирование – это один из приоритетов в нашей работе, все проекты интересные и очень нужные людям, - сказала министр финансов Сахалинской области Анна Харченко, - самое главное условие – все объекты должны быть построены в течение одного календарного года. Мы ни в коем случае не должны обмануть людей, я предупредила об этом мэров.

В 2018 году к проекту инициативного бюджетирования присоединятся все районы Сахалинской области. Участвовать будут 155 сёл.