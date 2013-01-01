В сёлах Углегорского района и Южно-Сахалинска построят объекты, выбранные жителями
Жители сёл Углегорского района и Южно-Сахалинска сами выбрали, что необходимо сделать за бюджетные деньги. Такая возможность появилась у них в рамках проекта инициативного бюджетирования, который реализует министерство финансов Сахалинской области.
В этом году в пилотном варианте проекта участвовали жители сёл городского округа «Южно-Сахалинск» и Углегорского района. На встречах с представителями министерства финансов сельчане предлагали свои проекты, из них выбрали лучшие, которые 14 апреля утвердила специальная комиссия. Главное условие – из бюджета Сахалинской области на воплощение инициативы в жизнь может быть выделено не более 3 млн рублей. Всего до конца года будет реализовано 15 проектов.
Углегорский район:
Поречье - зона отдыха для детей старшего возраста и взрослых. Стоимость проекта – 1,7 млн рублей.
Лесогорское – обустройство зоны в центре села – 1,9 млн рублей.
Никольское – освещение улиц – 2,3 млн рублей.
Медвежье – обустройство двух колодцев с ограждением – 900 тыс. рублей.
Ольшанка – жители села – практически все – бабушки попросили для приезжающих внуков детскую площадку – 934 тыс. рублей.
Бошняково – обустройство зоны отдыха в центре села – 4,6 млн рублей.
Краснополье – устройство спортплощадки – 1,8 млн рублей.
Южно-Сахалинск:
Дальнее – ремонт памятника участнику Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей к нему территории – 1,9 млн рублей. Устройство хоккейного корта – 2,9 млн рублей.
Березняки – уличное освещение. Сейчас здесь освящена только одна улица, а построено уже 10 новых – 2,9 млн рублей.
Хомутово – обустройство спортивной площадки – 2,8 млн рублей.
Новоалександровск – устройство детской площадки – 2,9 млн рублей.
Синегорск - устройство спортплощадки – 2,3 млн рублей и обустройство зоны отдыха в центре села – 2,3 млн рублей.
Луговое – спортплощадка – 2,4 млн рублей.
Все проекты были одобрены членами комиссии единогласно.
- Инициативное бюджетирование – это один из приоритетов в нашей работе, все проекты интересные и очень нужные людям, - сказала министр финансов Сахалинской области Анна Харченко, - самое главное условие – все объекты должны быть построены в течение одного календарного года. Мы ни в коем случае не должны обмануть людей, я предупредила об этом мэров.
В 2018 году к проекту инициативного бюджетирования присоединятся все районы Сахалинской области. Участвовать будут 155 сёл.
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