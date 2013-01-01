Молодогвардейцы помогут сахалинцам в трудоустройстве и досуге

Сахалинские молодогвардейцы поспособствуют островной молодёжи в решении проблем, связанных с прохождением вузовской практики, трудоустройством, а также организацией доступного досуга.

Об этом заявили сегодня представители регионального отделения на дне открытых дверей для старшеклассников и студентов. В мероприятии приняло участие около 20 ребят, среди которых были не только жители Южно-Сахалинска, но и Долинска. На встрече с ними молодые люди озвучили проблемы, которые их волнуют больше всего.

По словам руководителя молодогвардейцев Николая Литуса, в процессе общения были подняты три основных вопроса.

- На сегодняшний день у нас существуют серьёзное расхождения вузовского образования с реальными требованиями работодателей. Получается, что сначала мы четыре года учимся в институте, получаем диплом, приходим устраиваться на работу, а там от нас требуют опыта, которого у нас, естественно, нет, - рассказал Литус. – Конечно, сахалинский вуз даёт неплохое образование, но только в академическом плане. В реальности же всё по-другому. Оканчивая институт, большинство выпускников даже не умеют пользоваться программами Word и Excel.

Вторая проблема – сложность прохождения практики по специальности. Да, главная островная кузница кадров заключает договоры с разными предприятиями и организациями, в том числе с органами госвласти, чтобы студенты проходили там практику. Но по факту сил у университета на это не хватает.

- Насколько мне известно, в вузе устройством студентов на практику занимаются один-два человека. Исходя из этого, можно понять, какой от этого может быть результат, - отметил Литус. –

Третий вопрос, волнующий молодёжь, - это нехватка интересного и бесплатного досуга.

- Да, в городе есть кинотеатры, устраиваются концерты и т.д., но всё это стоит денег. А у студентов, как известно, в лучшем случае есть стипендия (3-5 тысяч рублей), а в худшем - нет ничего. И это большая проблема, которую нужно решать, - подчеркнул Литус.

По словам первого заместителя «Молодой гвардии Единой России» Александра Шарифулина, региональное отделение постарается включиться в решение этих проблем. На следующей неделе единороссы проведут в областном центре достаточно масштабное социологическое исследование, посвящённое проблемам молодёжи и пути их решения. Планируется опросить несколько тысяч человек. Причём не только молодых, но и всех желающих.

- В дальнейшем проблемы и предложения, озвученные южносахалинцами, войдут в нашу общую предвыборную программу, - уточнил Шарифулин.