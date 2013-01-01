ИТОГИ НЕДЕЛИ. Центр внимания. Выпуск от 15 апреля

Пожар в Холмске

В Холмске объявлен режим чрезвычайной ситуации. Поздним вечером 13 апреля в пятиэтажном доме по улице Первомайской произошел крупный пожар. Погорельцев разместили в пунктах временного содержания. А власти муниципалитета и региона принимают меры по скорейшему восстановлению квартир.

Губернатор в Охе

Длина взлетно-посадочной полосы в Охинском аэропорту увеличится. Такое решение принято в связи с будущей реконструкцией этого объекта. Детали проекта обсуждались во время поездки на север Сахалина делегации правительства области.

Кладбище кораблей

В порту Корсакова подняли на поверхность очередное затонувшее судно. На дне морской акватории оно пролежало два года. Технически выполнить расчистку водной глади от скелетов кораблей несложно. Есть даже бизнесмены, которые делают это бесплатно. За металлолом. Но вплотную взяться за проблему они не могут.

Дальнее без благоустройства

Жители Дальнего в ожидании благоустройства. Разбитые дороги и грязь. Так выглядят дворы новостроек. Весенняя распутица добавила проблем. С просьбой о помощи люди обратились в нашу редакцию.

Рыбзавод в Поречье

Рыборазводный завод в Поречье Макаровского района готовится выпустить своих первенцев в пруды. Это произойдет в начале мая, когда вода прогреется до 3 градусов. Для недавно открывшегося предприятия это первая закладка. Как поживают обитатели в рыбных яслях?

Ветеринарный контроль продукции

Специалисты Россельхознадзора не рекомендуют приобретать фермерскую продукцию в несанкционированных торговых точках. К такому выводу сотрудники лаборатории пришли после мониторинга, который выявил кишечную палочку в молоке, твороге и сметане одного из крестьянско-фермерских хозяйств.

Охота на медведей

На Сахалине началась подготовка к сезону охоты на бурого медведя. Разрешения на отстрел хозяина островной тайги уже выдают во всех районах. В этом году охотникам разрешат добыть 600 косолапых. А вот тех, кто не желает ждать пробуждения животных, и уже сейчас выходит в лес с ружьем ждет серьезная ответственность.

Закрытие Дней тымовской культуры

Дни культуры Тымовского района завершились гала-концертом. В общей сложности на сцене Чехов-центра в этот день выступили более ста человек, в их числе участники национального нивхского коллектива «Кех», ансамбль «Россиянка», группа «Ноктюрн».

Геодизайн Итурупа

Художники-скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока и Южно-Сахалинска готовятся к поездке на Курилы. В июле этого года на Итурупе пройдет первый межрегиональный конкурс геодизайна. Планируется, что новые скульптурные группы повысят имидж Курильского острова

Путешественники-лыжники

Двое сахалинцев Максим Пасюков и Данила Волосович решили преодолеть тысячекилометровый путь на лыжах. От хабаровского села Чумикан до Сахалина через Татарский пролив. Однако им удалось проделать только часть пути. Чтобы вернуться, парням пришлось избавиться от 40 килограммов груза. Как признаются сами, тяжелее всего расставались с шоколадом и тефтелями.

Солдаты уплыли на льдине

А вот куда хотели уплыть четверо анивских военнослужащих, сразу и не удалось выяснить. Какое-то время они дрейфовали на льдине, пока с берега их не заметили очевидцы. Они позвонили в оперативно-дежурную службу Южно-Сахалинска. Спасатели, занятые на подрыве ледяного затора в Анивском районе, смогли оперативно за 10 минут добраться до пляжа.