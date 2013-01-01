Центр внимания. Выпуск 14 апреля

Пожар в Холмске

Около ста квартир пострадало в Холмске в результате сильного пожара. Накануне вечером в многоэтажном доме по улице Первомайской загорелась кровля. Возгорание тушили всю ночь. Крышу отстоять не удалось, но пожарные не допустили дальнейшее распространение огня в здании. Людей расселяют в детские сады, библиотеки и просто по квартирам неравнодушных людей. В Холмске введен режим чрезвычайной ситуации.

Положительная оценка

Развитию Сахалинской области Владимир Путин дал положительную оценку. Олег Кожемяко в ходе встречи с президентом рассказал об итогах 2016-года и планах на будущее. Так, до 2022 года на Сахалине построят 10 новых школ.

Коллегия по сельскому хозяйству

Сахалинский минсельхоз подвел итоги за 2016 год. Региону есть чем гордиться. К примеру, планы по производству овощей перевыполнили на 16 %. Сейчас область полностью обеспечивает себя яйцом и картофелем. Растет производство мяса и молока.

Путёвки в лагерь

Сахалинцы спешат организовать летний отдых своих детей. Несколько сотен путевок ожидают своих обладателей. К тому же процедура их приобретения несколько изменилась.

Субботник молодогвардейцев

Скверы становятся чище. Приближаясь к майским праздникам, сотрудники разных компаний и организаций добровольно выходят на улицу с граблями и лопатами в руках. Так, благодаря усилиям молодогвардейцев в Южно-Сахалинске стал чище сквер имени Пушкина. А накануне активисты провели субботник в сквере Пограничников. Всего занято около 20 человек.

Благотворительность «Студенческой весны»

Концерт и подарки с доставкой в дом инвалидов. Участники островного фестиваля «Студенческая весна» решили поделиться праздником с постояльцами соцучреждения. Деньги они собрали во время благотворительной акции.

Закрытие «Студенческой весны»

А творческие итоги фестиваля подвели сегодня в киноконцертном зале «Октябрь». Организаторы отмечают - по факту участников оказалось гораздо больше, чем ожидалось.

Мастер-класс по Инстаграм

Не просто картинки. Южносахалинцам рассказали о том, как вести бизнес с помощью популярной социальной сети Instagram.

Закрытие Дней тымовской культуры

Три дня тымовчане удивляли южносахалинцев своими достижениями. В областном центре они провели Дни культуры района. Все желающие смогли оценить танцы, песни, спектакли и многое другое.

Первенство по вольной борьбе

На Сахалине стартовало Первенство России по вольной борьбе среди девушек. Соревнования такого масштаба на острове проходят впервые. За два дня комплекты медалей в универсальном Центре «Сахалин» разыграют двести вольниц из тридцати пяти регионов страны.