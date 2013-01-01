Молодые сахалинцы смогут провести «День с лидером»

Сегодня глава регионального минспорта Антон Зайцев вручил благодарственные письма руководителям делегаций, принимающих участие в фестивале «Сахалинская студенческая весна-2017», сообщила пресс-служба ведомства.

Он поблагодарил представителей учреждений среднего профессионального образования, сотрудников филиалов вузов из Охи, Поронайска, Александровска-Сахалинского, Долинска, Южно-Сахалинска за активную работу со студенческой молодежью, участие творческих коллективов из муниципальных районов в региональном этапе «Российской студенческой весны». Он поинтересовался уровнем организации и проведения фестиваля, качеством представленного материала на тех или иных площадках, проблемами, с которыми пришлось столкнуться руководителям делегаций при формировании актива, представляющего в данный момент учебные заведения в «Студвесне».

По мнению большинства, основной проблемой при подготовке коллективов явилось отсутствие в учреждениях специалистов творческих профессий – хореографов, режиссеров-постановщиков и др. По словам одного из руководителя делегаций, зачастую ребятам приходилось полагаться на свою интуицию при постановке танцевального или музыкального номера. В связи с этим, приятным подарком участникам «Сахалинской студенческой весны-2017» стало проведение мастер-классов от профессиональных музыкантов, танцоров, театральных деятелей.

Большой интерес участников встречи вызвала информация главы минспорта о новых проектах ведомства. По словам Антона Зайцева, если появляется необходимость в определенном виде тренинга, министерство приглашает высококлассного специалиста и организует мастер-класс. - Нужен, к примеру, музыкант. Приезжает какая-либо звездочка и рассказывает о том, что необходимо, чтобы добиться успеха, над чем нужно работать. Сформировалась группа, которая желает заниматься бизнесом. Наша задача найти бизнесмена, который поведает о том, как развивалась его компания, - поделился министр.

Молодых островитян, безусловно, заинтересует проект «Один день с лидером». В течение дня юноша или девушка проведет время с человеком, который достиг больших высот в своем деле. По замыслу, общение должно стимулировать молодежь на дальнейшие действия.