Энергетика юбилея

В областной научной библиотеке в Южно-Сахалинске очень шумно. Сюда пришло много людей, несмотря на табличку на двери с надписью «Выходной». Почти каждый второй – с цветами. Гостей встречают у входа, провожают в актовый зал.

На трибуне – листы с приветствием, с которым должна обратиться к членам Совета и гостям председатель организации Зинаида Гльоговер. Текст весь в исправлениях, исчеркан ручкой. Видно, что Зинаида Владимировна тщательно подбирала слова:

– Поздравляю вас всех с тридцатилетним юбилеем. Мы еще очень молоды и у нас все впереди. Желаю, чтобы здоровье оставалось крепким, походка – уверенной, рука – твердой, а взгляд – счастливым.

Зинаида Гльоговер руководит областным Советом ветеранов с 2015 года. Она призналась, что эта общественная работа требует много сил и времени.

– Работа любая сложная, но эта – особенно, – поделилась она, – помимо пенсионеров мы работаем и со школьниками, и с воспитанниками детских садов, и с новобранцами. Мы проводим уроки мужества, выставки и много других мероприятий. Очень плотных график.

Озвучивая основные проблемы, которые приходится решать Совету, председатель назвала социальную поддержку пожилых сахалинцев и современное патриотическое воспитание островитян.

К слову, о последнем аспекте говорил на встрече и председатель областной Думы Владимир Ефремов.

– Можно снять хорошие фильмы, написать книги, но ничто не заменит живого общения подрастающего поколения с ветеранами. Молодежь должна знать, кто победил фашизм, должна помнить о ваших подвигах, – отметил Ефремов, – поздравляю вас с 30-летием. Хочу сказать, что и до рождения Совета ветеранское движение у нас было развито.

– Так и было, оно называлось «Ветеранская организация», – говорит шепотом кто-то в зале.

Директор департамента правительства Сахалинской области Даниил Гончарук, поздравляя членов Совета, зачитал письмо от губернатора региона. Олег Кожемяко был в командировке, лично присутствовать на пленуме не мог, но адресовал юбилярам такие строки: «Совет – в числе самых активных общественных организаций области. Особых слов благодарности заслуживает его генеральное отделение, занимающееся социально значимой работой. Большое вам спасибо за это. Желаю крепкого здоровья и хорошего настроения».

Гончарук вручил Благодарности губернатора Сахалинской области главам нескольких районных ветеранских организаций.

– Накануне 9 мая обратите внимание на памятники, на те солдатские могилы, которые, возможно, находятся не в лучшем состоянии, – обратилась к членам Совета из районов области Зинаида Владимировна.

Сегодня в Совет входят районные, городские, отраслевые и первичные ветеранские организации. Они объединяют ветеранов и участников Великой Отечественной войны, участников трудового фронта, ветеранов Управления федеральной службы безопасности внутренних дел, ветеранов боевых действий.