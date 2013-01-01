Энергетика юбилея
Мэр Южно-Сахалинска позавидовал энергичности членов областного Совета ветеранов
В областной научной библиотеке в Южно-Сахалинске очень шумно. Сюда пришло много людей, несмотря на табличку на двери с надписью «Выходной». Почти каждый второй – с цветами. Гостей встречают у входа, провожают в актовый зал.
В апреле Сахалинский областной Совет ветеранов отметил 30-летие. 14 апреля состоялся торжественный пленум, посвященный юбилею.
На трибуне – листы с приветствием, с которым должна обратиться к членам Совета и гостям председатель организации Зинаида Гльоговер. Текст весь в исправлениях, исчеркан ручкой. Видно, что Зинаида Владимировна тщательно подбирала слова:
– Поздравляю вас всех с тридцатилетним юбилеем. Мы еще очень молоды и у нас все впереди. Желаю, чтобы здоровье оставалось крепким, походка – уверенной, рука – твердой, а взгляд – счастливым.
Зинаида Гльоговер руководит областным Советом ветеранов с 2015 года. Она призналась, что эта общественная работа требует много сил и времени.
– Работа любая сложная, но эта – особенно, – поделилась она, – помимо пенсионеров мы работаем и со школьниками, и с воспитанниками детских садов, и с новобранцами. Мы проводим уроки мужества, выставки и много других мероприятий. Очень плотных график.
Озвучивая основные проблемы, которые приходится решать Совету, председатель назвала социальную поддержку пожилых сахалинцев и современное патриотическое воспитание островитян.
К слову, о последнем аспекте говорил на встрече и председатель областной Думы Владимир Ефремов.
– Можно снять хорошие фильмы, написать книги, но ничто не заменит живого общения подрастающего поколения с ветеранами. Молодежь должна знать, кто победил фашизм, должна помнить о ваших подвигах, – отметил Ефремов, – поздравляю вас с 30-летием. Хочу сказать, что и до рождения Совета ветеранское движение у нас было развито.
– Так и было, оно называлось «Ветеранская организация», – говорит шепотом кто-то в зале.
Директор департамента правительства Сахалинской области Даниил Гончарук, поздравляя членов Совета, зачитал письмо от губернатора региона. Олег Кожемяко был в командировке, лично присутствовать на пленуме не мог, но адресовал юбилярам такие строки: «Совет – в числе самых активных общественных организаций области. Особых слов благодарности заслуживает его генеральное отделение, занимающееся социально значимой работой. Большое вам спасибо за это. Желаю крепкого здоровья и хорошего настроения».
Гончарук вручил Благодарности губернатора Сахалинской области главам нескольких районных ветеранских организаций.
– Накануне 9 мая обратите внимание на памятники, на те солдатские могилы, которые, возможно, находятся не в лучшем состоянии, – обратилась к членам Совета из районов области Зинаида Владимировна.
Сегодня в Совет входят районные, городские, отраслевые и первичные ветеранские организации. Они объединяют ветеранов и участников Великой Отечественной войны, участников трудового фронта, ветеранов Управления федеральной службы безопасности внутренних дел, ветеранов боевых действий.
В начале мероприятия на большом экране показали фотографии. На них – члены ветеранских организаций со всех районов области. Вот на фото ветераны встречаются со школьниками, а вот – обсуждают какой-то важный вопрос с представителями власти. В презентации были и архивные снимки: 30-летняя история Совета в 15 минутах.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, поздравляя ветеранов, удивился тому, насколько энергичны виновники торжества. По его словам, такой энергетики он не улавливает даже когда присутствует на молодежных мероприятиях. В этом его поддержал и военный комиссар Сахалинской области Сергей Нестеров:
– Вот смотрю я на вас. Какие ж вы все красивые! И энергичные, полные сил. Вот сейчас даме, члену Совета, вручили благодарность. А она вместо «спасибо» выдает – «Служу России!»
На пленуме выступила и. о. министра соцзащиты Татьяна Алексашина. Она озвучила суммы, которые бюджет тратит на социальную поддержку ветеранов. По ее данным, ежегодно на эти цели правительство области выделяет не менее 4 млрд рублей.
– Наш регион – один из немногих, где всех ветеранов Великой Отечественной войны и несовершеннолетних узников фашизма обеспечили жильем, – рассказала Алексашина, – полтора года мы предоставляем выплату всем ветеранам боевых действий, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Завершила свой доклад Алексашина приятной новостью: уже сейчас формируется ежегодная выплата для ветеранов ко Дню Победы. Перечислить деньги им должны до праздника.
После пленума всех его участников отвезли с экскурсией на мемориальный комплекс «Победа» в областном центре.
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