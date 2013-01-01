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09:38 / Социум / улицы / благоустройство   1  

Адреса забвения

Вот собственно и вся Сен-Катаяма

– Неплохо, – сказал один из патриархов сахалинской журналистики, прочитав «Шутки Пушкина». – А вот знаешь ли ты, где находится улица Сан-Катаяма? Я задумался…

Жизненное пространство

Об этой улице я ведь слышал.

Одно время я сотрудничал с «Дальморнефтегеофизикой» и знал, что первая контора этого предприятия, тогда еще называвшегося «Тихоокеанская экспедиция», располагалась как раз на улице Сен-Катаяма.

Кроме того, из исторических источников выяснилось, что по адресу: Сен-Катаяма, 96 – находился буддистский храм. Так что весьма значимая была это улица для Тойохары. Да и для послевоенного Южно-Сахалинска, не зря же ее назвали именем одного из создателей компартии Японии Сен-Катаямы, чей прах был захоронен возле Кремлевской стены.

– А у меня там знакомая жила, – ностальгически вздохнул мой многоопытный коллега. Но наотрез отказался вспомнить, где, собственно, располагалась улица: где-то там, в районе Железнодорожной что-ли…

Но я все-таки нашел эту улицу. Точнее, то, что от нее осталось, – 20-метровый отрезок грунта, зажатого между застывшей стройкой нового городского суда и красивым офисным зданием, в котором располагаются различные учреждения. Если говорить для автомобилистов – это между улицами Бумажной и Дальней, заезд в фирму, на помятом железном заборе которой значится что-то связанное с автосервисом. Ее адрес: ул. Сен-Катаяма, 6/1. Вот и все, что осталось от улицы, некогда ведущей к храму… И тут мне представилось, что городские улицы, как и всякие иные существа, живут своей жизнью, борются за жизненное пространство, кто-то развивается, кто-то, наоборот, увы, гибнет. И это в городе, который японские архитекторы создавали по образу Чикаго, линейкой расчерчивая все на квадраты.

Подумалось, а почему бы не рассказать о таких вот исчезающих улицах, тем более что их много даже в так называемом парадном квадрате?

Улица одинокого здания

Вот, например, улица Саперная. Интересная прежде всего своим маленьким частным домиком № 15, спрятавшимся за серьезными зданиями у самого Дома правительства. Это за Домом профсоюзов, на задворках Театра кукол. Кругом шумят проспекты – Мира, Коммунистический, а буквально в десятке метрах – деревенская идиллия. Впрочем, дом № 15 на этой улице не одинок. С ним соседствует сталинка под № 10. Все окружающие дома – это части уже других улиц. Например, выросший рядом гостиничный комплекс «Белка», это уже улица Хабаровская.

К сожалению, поскольку Саперная – улица не транзитная, то и отношение к ней соответствующее. Грязь и разбитость, осыпающийся фасад «десятки» и так далее …

А вот этот дом сломает голову любому шпиону. Ибо адреса на нем нет вообще. И только через людскую молву известно, что находится он на улице Адмирала Макарова и имеет номер 27. Впрочем, если быть более внимательным, то это можно обнаружить в бегущей строке расположенного на стене электронного табло. Но к чему относится реклама на этом табло, поймет не всякий, а только допущенный к тайному знанию, что других строений на улице Адмирала Макарова нет. Улица одного дома.

Рядом расположена еще одна примечательная улица – Библиотечный проезд. Он идет от управления Роспотребнадзора, пересекает Амурскую и мимо пожарной и областного МВД упирается в улицу Ленина. По сути дела, здесь располагается только одно здание – детский сад «Колокольчик», но и он носит уже два адреса: « г. Южно-Сахалинск, проезд Библиотечный, 56, ул. Курильская, 25».

Администрация Макарова-скринАдминистрация Макарова-скрин

Яндекс-карта показывает, что к Библиотечному проезду относятся также здания Роспотребнадзора и дезинфекционной станции им Ю. А. Заккиса, но нет, официальные адреса этих строений уже перехвачены улицей Чехова. Ну, а скорая помощь – она уже на Амурской.

Единственное, что напоминает о Библиотечном проезде, так это строящееся офисное здание. В его паспорте упомянуто, что возводится оно на перекрестке улицы Амурской и Библиотечного – правда, уже… переулка. То есть о правильном названии этой городской улицы уже и забыто…

Да что тут говорить, если на официальном сайте администрации города о проезде сказано так: «Расположен в восточной части центра города от ул. Физкультурной параллельно Коммунистическому проспекту. Название дано абстрактное».

Библиотечный проездБиблиотечный проезд

Про улицу Физкультурную промолчим. Она там и рядом не пролегает. А вот про абстрактное название упомянем. С чего бы оно абстрактное? В мае 1948 года областная библиотека переехала с улицы Сахалинской (из здания Дома пионеров) в здание польского католического костела и получила адрес: Библиотечный проезд, 1.

На Хабаровскую СахОУНБ переселилась уже только в начале 1974 года. А здание УВД (сгоревшее впоследствии) располагалось там, где в 1977 году был построен торговый комплекс «Океан». Так что Библиотечный проезд носил свое имя по праву.

То ли запад, то ли юг

Вообще, взявшись за изучение городских улиц, приходишь в некоторое недоумение. Особенно если изучать их по Интернету. Ресурсов с картами города там более чем достаточно. Но информация на них противоречива. Например, сайт mapdata.ru пишет: «Ниже представлен подробный список улиц Южно-Сахалинска. Посмотреть расположение конкретной улицы и всю информацию о ней можно на ее странице. Всего в Южно-Сахалинске есть 527 улиц…»

Улица Саперная - скринУлица Саперная - скрин

Сайт mapbase.ru свидетельствует о том, что «В состав города Южно-Сахалинска входит 465 улиц. Для просмотра подробной информации об адресе и узнать расположение на карте можно на ее странице (кликните по адресу)». Еще один сайт city-address.ru говорит:«На данной странице представлен список всех зарегистрированных улиц (их 499 ) в г. Южно-Сахалинске. Для перехода к просмотру расположения улицы на карте города кликните на название улицы». А сайт dic.academic.ru вообще утверждает, что «В Южно-Сахалинске существует более 1000 адресных объектов, среди которых 3 проспекта, более 800 улиц,свыше 200 переулков, около 20 проездов, 4 площади, 3 набережные, 9 бульваров, 2 шоссе и 1 спуск». Такое вот разнообразие.

Дезинфекционная станция перебралась на ЧеховаДезинфекционная станция перебралась на Чехова

Конечно, лучше смотреть официальные данные. Но и официальный сайт администрации города пишет странные вещи. Например, о том, что улица Саперная «расположена в центральной части города на севере от ул. Им. Антона Буюклы, на юге до ул. Тихоокеанская». Лично прошелся по ней. Расположена она между Коммунистическим проспектом и улицей Хабаровской. Причем тут Тихоокеанская? А вот улица Адмирала Макарова, оказывается, «расположена в центральной части города на севере от ул. Им. Космонавта Поповича и далее на юг параллельно ул. Чехова». Тут вообще непонятно, что написано. На карте видно, что не параллельно улице Чехова, а перпендикулярно, и не на юг, а на запад, и ул. Им Космонавта Поповича и рядом нет.

И это все на официальном сайте!

Поэтому изучать город лучше пешком. Правда, не в весеннюю распутицу...

Теги  Благоустройство Дома Улицы
Автор текста и фото: Вадим Горбунов

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