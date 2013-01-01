«Курилгео» в 2016 году заработало 1,82 млрд рублей

Компания «Курилгео» в 2016 году получила 1530 кг золота и 4521 кг серебра, было произведено 1683 кг золота и 3327 кг серебра.

Несмотря на снижение объема производства золота на 153 кг по сравнению с 2015 годом, выручка от его реализации возросла на 6% и составила 4,07 млрд рублей. Выручка от продажи серебра - на 67%, до 163 млн рублей. По итогам 2016 года чистая прибыль предприятия увеличилась на 304%: с 597 млн рублей в 2015-м до 1,82 млрд.

Рост выручки связан с увеличением цен на золото на Лондонской бирже с 1178 до 1241 доллара за тройскую унцию и ростом средневзвешенного курса доллара в 2016 году по сравнению с 2015-м. Незначительное снижение объема производства за указанный период объясняется особенностями работы на необитаемом острове Уруп и сложной логистикой доставки основных материалов и оборудования на остров.

В 2016 году компания инвестировала в развитие производства на Урупе порядка 189,6 млн рублей. Средства были вложены в строительство новых производственных мощностей, приобретение новой техники и геолого-разведывательные работы. На экологические и природоохранные мероприятия «Курилгео» затратило около 1,401 млн рублей. На благотворительные цели перечислило 2,3 млн рублей.

По данным пресс-службы компании, объем вскрышных работ, производимых «Курилгео», увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2015 годом, объем дробления руды – в 1,2 раза, укладки руды – в 1,1 раза.

За 2016 год «Курилгео» выплатило в бюджеты и фонды всех уровней 1,077 млрд рублей. Это на 723 млн рублей больше поступлений 2015 года.

Средняя заработная плата на предприятии составила 88,9 тыс. рублей (для сравнения: средняя зарплата по Сахалинской области на конец года была 79 тыс. рублей). Среднесписочная численность работников - 385 человек, на 23% больше по сравнению с прошлым годом.