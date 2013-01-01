Сахалинка взяла первую медаль на первенстве РФ по вольной борьбе

Сахалинка Полина Купцова завоевала бронзовую медаль на первенстве России по вольной борьбе, который сейчас проходит в Южно-Сахалинске.

Теперь у спортсменки из Поронайска есть шанс войти в сборную страны и выступить на первенстве Европы, сообщили РИА Сахалин-Курилы в региональном минспорта.

Выступлением девушки остался доволен ее тренер Владимир Курдюнков, у которого она занимается два года. Лидер этого вида спорта на Сахалине Анастасия Парохина выйдет на борцовский ковер завтра. На кандидата в мастера спорта, бронзового призера первенства Европы возлагают большие надежды. Спортсменка уверена в своих силах и готова бороться до последнего.

- Силы своих соперниц примерно знаю, но пока загадывать не буду, - поделилась Анастасия Парохина. Торжественное открытие состоялось сегодня в 16:00 в волейбольном центре «Сахалин». Участников и тренеров приветствовал министр спорта и молодежной политики Антон Зайцев. Он пожелал девушкам показать все свои возможности и продемонстрировать красивую и захватывающую борьбу. - Сегодня вольная борьба - один из самых массовых видов спорта в России. Сахалинская область не исключение. У нас есть спортсмены, которые смогут проявить себя на этих соревнованиях, и уже проявили. Есть первая медаль, – отметил министр. Завтра поединки продолжатся. У зрителей есть уникальная возможность стать свидетелями захватывающих поединков. Вход на соревнования свободный.