В Холмске приступили к просушке квартир после пожара

В Холмске начинается просушка квартир в пострадавшем от пожара многоквартирном жилом доме, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном правительстве.

Из Южно-Сахалинска в портовый город доставили тепловые пушки, генераторы и другое необходимое оборудование из областного резерва.

Напомним, поздним вечером 13 апреля в Холмске загорелась крыша 168-квартирного пятиэтажного жилого дома на ул. Первомайской, 2. На помощь местным пожарным выдвинулись подразделения из областного центра, Невельска, Анивы, Чехова и Яблочного. Ситуацию под контроль взял губернатор Олег Кожемяко.

В настоящее время часть жильцов пострадавшего дома находится в пунктах временного размещения, где их обеспечили питанием. С погорельцами работают психологи. Муниципальные власти в связи с пожаром ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня днем на место происшествия вновь приехал зампред правительства области Александр Житков. Он был здесь и накануне ночью, организовывал оказание помощи жильцам. Зампред правительства осмотрел поврежденные квартиры, выслушал жалобы. Особенно сильно пострадали помещения, оказавшиеся под очагом пожара. Кое-где вода с крыши дошла до первого этажа. Но более всего досталось верхним квартирам.

- Мы только что сделали ремонт, - едва сдерживая слезы, рассказала хозяйка Александру Житкову. – И тут такое…

В ее квартире на пятом этаже сильный запах гари и влажность. Обои вздулись и отстали от стен. Потолки и полы в серо-черных разводах от просочившейся с водой золы и пепла. Мебель и все вещи промокли насквозь.

Как сообщил Александр Житков, в связи с происшествием созданы две рабочие группы из представителей мэрии и областного правительства. Одна занимается поквартирным обходом дома, уточняет размер причиненного ущерба. Вторая группа оценивает, какие затраты потребуются для восстановления крыши.

- Все необходимое у нас есть, - сказал Александр Житков. - Как только закончат работу эксперты, которые выясняют причины возгорания, мы сможем приступить к ремонту крыши. В ходе тушения пожара в доме пришлось отключить электричество, водо- и теплоснабжение. Сейчас оно восстановлено в 8 из 11 подъездов дома. В трех подъездах, пострадавших наиболее сильно, – ситуация сложнее. Сейчас специалисты работают, чтобы восстановить в них подачу тепла и воды. Затем наступит очередь электроснабжения. - Прежде всего дом надо просушить, - сказал Александр Житков. – С этой целью как раз сейчас мы начинаем запускать тепловые пушки в квартирах и на лестничных клетках. - Людей мы не бросим, - подвел он итог. – Для погорельцев организовано горячее питание. Им будет оказана и материальная помощь.