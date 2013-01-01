На Сахалине осуждена банда наркодилеров

От 13 до 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных учреждениях получили на Сахалине члены преступной группы за сбыт наркотиков.

Приговор провозглашен 14 апреля в отношении семи жителей области.

Суд установил, что с ноября 2010 года по июнь 2011-го они в составе преступного сообщества сбывали наркотические средства синтетической группы в крупном и особо крупном размерах. Всего у них было изъято более 5 кг дурмана.

На судебном заседании подсудимые свою вину не признали, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области