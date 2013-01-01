Анивчане настреляли на Кубок мэра

В Аниве прошли соревнования по стрельбе из пневматического оружия на Кубок мэра муниципального образования.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации, участники состязались в меткости из винтовки и пистолета. Ареной борьбы за призы стал тир средней школы №2 в райцентре. 50 стрелков из Анивы и Троицкого показали высокие результаты и хорошую подготовку. Все победители и призеры были награждены грамотами и медалями.

В упражнении ВП-4 (винтовка) среди юношей 384 очка принесли победу Денису Ерохину. Денис Самсонов выбил 375 очков, и результат принес второе место. Денис Скороваров замкнул тройку призеров с 372 очками. Все участники представляли райцентр.

На высшую ступень пьедестала почета среди девушек в этом же упражнении поднялась Валерия Радыгина (380 очков) из Анивы. Ее землячка Александра Орлова выбила 374 очка, что принесло ей бронзу. На вторую ступеньку девушки пропустили Елизавету Фоломкину из Троицкого (384 очка).

В упражнение ПП-2 (пистолет) тройку призеров составили Андрей Степанов (330 очков) и Алексей Болдырев (308) из Троицкого и анивчанин Илья Чемодуров (296).