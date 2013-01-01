Сахалинцы выбрали спортсменом марта черлидеров

Сахалинцы выбрали лучшего спортсмена марта, информирует региональное министерство спорта и молодежной политики.

На голосование было выдвинуто восемь спортсменов. Большинство голосов сахалинцы отдали за черлидеров Анну Бут и Анну Чун. Девушки в минувшем месяце стали обладательницами высших наград всероссийских соревнований по чир спорту и черлидингу, который прошел в Нижнем Новгороде. Девушки стали первыми в чир-хип-хоп и чир-пом-фристайл, а в чир-хип-хоп двойки они завоевали бронзу. Лучшим достижением их результат посчитали 1119 человек.

Второе место в голосовании заняла представительница вольной борьбы Фарида Азизова из Южно-Сахалинска, ей отдал предпочтение 1051 островитянин. Спортсменка выиграла первенство ДФО среди юношей и девушек 2000-2002 годов рождения в Благовещенске.

Третьей стала тяжелоатлетка Анастасия Корчагина из Холмска. В марте девушка привезла бронзу из Старого Оскола с первенства России среди юношей и девушек до 21 года. Она подняла 59 кг в рывке и 73 кг в толчке. За нее свои голоса отдали 256 человек.

За чертой тройки лидеров оказались Анастасия Парохина, горнолыжник Дмитрий Ульянов и боксер Дастан Абдрахманов.