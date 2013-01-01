Сахалинцам предлагают вспомнить талант Владислава Титова

В музее книги Чехова «Остров Сахалин» 21 апреля открывается выставка памяти легендарного сахалинского фотографа Владислава Титова.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве культуры и архивного дела, экспозиция «Сахалин в цвете» посвящена также 70-летию образования Сахалинской области. На фотографиях автор запечатлел красоту природы области на островах, яркие кадры из жизни сахалинцев, представителей коренных малочисленных народов севера острова. Однако, по признанию Владислава Титова, самыми любимыми темами его творчества были дети и природа.

Легенда островной фотографии восхищался традициями коренных малочисленных народов севера Сахалина. Он сделал множество снимков, рассказывающих о жизни нивхов, эвенков, ороков, уйльта. Об истории одной из своих работ Владислав Титов рассказывал так.

- Как бы я ни любил природу, я живу лишь рядом с ней, а аборигены – часть этой природы. Самый дорогой моему сердцу снимок – изображение настоящей шаманки – бабы Зои Агнюн, сделанный в 1985 году. Тогда у меня была идея фикс: на фоне заходящего солнца снять шаманку. Специально ради ее осуществления поехал в деревню Луплово на западное побережье Сахалина в Охинский район. То впечатление, которое на меня произвела Зоя Агнюн, сложно передать словами. Скажу только, что это была потомственная нивха‐шаманка. Такая маленькая сухонькая женщина. Снимок, конечно, постановочный: костер, берег моря, но ритуал был настоящим, аж дух захватывало, вспоминал автор.

Торжественное открытие 21 апреля в 17:00. Экспозиция будет развернута до 19 июня.