По факту пожара в Холмске возбуждено уголовное дело

В Сахалинской области по материалам прокурорской проверки по факту пожара в многоквартирном доме в Холмске возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ведомство организовало проверку по факту возгорания крыши жилого дома №2 на ул. Первомайской, в результате которого повреждено не менее 75 квартир.

В ходе проведенной Холмской городской прокуратурой с привлечением контролирующих органов проверки установлено, что деревянные конструкции кровли некачественно обрабатывались огнебиозащитным составом, а противопожарные стены возведены с нарушением установленных требований.

Допущенные подрядчиком при капитальном ремонте кровли отступления от требований строительных норм, невыполнение работ, предусмотренных сметной документацией и оплаченных заказчиком, повлекло за собой причинение ущерба собственникам жилых помещений. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. Оценив их достаточность, 14 апреля региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по двум статьям УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и мошенничество). Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой области.