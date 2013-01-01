Худрук Южно-Сахалинского камерного оркестра выступит в Китае

Художественный руководитель и главный дирижер Южно-Сахалинского городского камерного оркестра Тигран Ахназарян выступит в Китае.

Как рассказал корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» музыкант, с Харбинским филармоническим оркестром, с которым у него давние творческие связи, они исполнят программу «Шедевры музыки Чайковского». Концерт состоится 20 апреля, но в Поднебесную он отправится завтра. С ним летит и его супруга Лариса Ахназарян (концертмейстер группы альтов городского камерного оркестра). Она традиционно выступает в группе альтов оркестра административного центра Хэйлунцзяна.

На Сахалин известный российский дирижер вернется не скоро. 29 апреля в Хабаровске Тигран Ахназарян будет дирижировать Дальневосточным академическим симфоническим оркестром. В программе Бетховен, Мендельсон, Хачатурян, Глазунов и Блестящая фантазия на темы оперы Ж.Бизе «Кармен» Борна.

Вообще, в течение года руководитель Южно-Сахалинского камерного оркестра будет много гастролировать в Европе и Азии. По приглашению легендарного кинорежиссера Эмира Кустурицы Тигран Ахназарян выступит в Сербии в рамках фестиваля русской музыки «Большой». Финал престижного состязания молодых музыкантов состоится в середине июля в этнографической деревне Дрвенград Эмира Кустурицы.

Кроме того, у него запланированы выступления в Германии, Польше, Италии, Мальте, Корее и Китае.