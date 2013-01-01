Удивили и вдохновили
Три дня тымовчане удивляли южносахалинцев своими достижениями. В областном центре они провели Дни культуры района. Все желающие смогли оценить танцы, песни, спектакли и многое другое.
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Три дня тымовчане удивляли южносахалинцев своими достижениями. В областном центре они провели Дни культуры района. Все желающие смогли оценить танцы, песни, спектакли и многое другое.
Комментаторы, давайте не забывать, что это прежде всего детский конкурс. Желаю Вам достойного голосования и успехов в конкурсе.
Мария Кабанова. «Сахалинское утро»
Молодец!!!
Доча, ты у мамы не золотая, а бриллиантовая. А комментаторы пусть жалеют своих детей и внуков. Победы тебе!!!😘
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