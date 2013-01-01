Бизнес-площадка: инстаграм
Не просто картинки. Южносахалинцам рассказали о том, как вести бизнес с помощью популярной социальной сети Instagram.
Автор видео: Сергей Суханов
Оператор: Евгений Кириллов
|Войти / Зарегистрироваться
|16+
Не просто картинки. Южносахалинцам рассказали о том, как вести бизнес с помощью популярной социальной сети Instagram.
Автор видео: Сергей Суханов
Оператор: Евгений Кириллов
Комментаторы, давайте не забывать, что это прежде всего детский конкурс. Желаю Вам достойного голосования и успехов в конкурсе.
Мария Кабанова. «Сахалинское утро»
Молодец!!!
Доча, ты у мамы не золотая, а бриллиантовая. А комментаторы пусть жалеют своих детей и внуков. Победы тебе!!!😘
Комментарии