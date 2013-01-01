В Холмске начали расчищать крышу пострадавшего от пожара дома

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации района, в работе задействованы 25 спасателей из Чехова, Южно-Сахалинска, Холмска и Яблочного, курсанты мореходного училища. Технику предоставило руководство Северо-западного морского порта. За безопасностью на месте продолжает следить полиция.

Глава муниципального образования Андрей Сухомесов поручил до 12:00 разработать смету по капитальному ремонту крыши и освободившиеся участки немедленно закрывать укрывным материалом. Одновременно продолжается поиск жильцов квартир, которые так и не удалось обследовать для выяснения понесенного ущерба. Комиссии по этому вопросу работают на Первомайской, 2 (с 09:00).

Власти района уже рассмотрели 14 пакетов документов на получении компенсации за причиненный ущерб в процессе ликвидации пожара. На основании личного заявления и акта комиссии семьи имеют возможность получить от 10 тысяч до 80 тысяч рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда администрации . В данный момент приняты положительные решения по всем обратившимся на сумму 355 тысяч рублей.

На утреннем заседании муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям первый заместитель главы доложил, что из 24 квартир, которые заявили о необходимости просушки, остались 2. Освободившиеся пушки переброшены в подъезды. Андрей Сухомесов рассказал, что получил много предложений о помощи от глав сахалинских муниципалитетов и предпринимателей, выразил благодарность всем структурам, которые помогают в ликвидации последствий пожара.

Накануне завершена работа экспертной лаборатории, через несколько дней Госпожнадзор даст официальное заключение о причинах пожара. Режим ЧС в городском округе продолжает действовать.