В Углегорске появились доморощенные «руферы»

У углегорских подростков появилось опасное увлечение, о нем рассказали журналисты местной районной газеты.

Материал появился в результате обращения в редакцию «Углегорских новостей» одной из читательниц. Она увидела, как двое подростков разгуливали по краю многоэтажки в самом центре города.

— Две девчушки лет 13–15, прилично одетые, устроили «поскакушки» на крыше дома №42 на ул. Свободной. За ними я наблюдала из окна своей квартиры: жаль, под рукой не оказалось мобильного телефона, чтобы заснять это безобразие на камеру. Мало того, что они резвились на крыше, так они ещё перепрыгивали с одного здания на другое! Дома расположены на небольшом расстоянии друг от друга, но сам факт, что дети развлекаются таким странным образом… Я в шоке, - поделилась женщина.

За происходящим женщина следила недолго: почти сразу позвонила в дежурную часть. К тому моменту, когда на место прибыла полиция, одна из девочек успела убежать, но вторую «верхолазку» правоохранители всё же задержали.

Спустя день после случившегося корреспонденты «Углегорских новостей» отправились по стопам любителей «высоких» ощущений — чтобы удостовериться, что попасть на крышу углегорской многоэтажки так же просто, как зайти в подъезд. Так оно и вышло. Правда, со второй попытки: первый обследованный нами чердачный люк оказался под замком.

Под ногами — гора окурков, по стенам фестонами лепятся провода всех расцветок, толстые кабели. Устроить диверсию для целого дома или похитить дорогостоящее сетевое оборудование, а затем безнаказанно уйти через подъезд — проще простого.