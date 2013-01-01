В заливе Мордвинова полностью разрушился припай

В заливе Мордвинова сегодня полностью разрушился припай, предупреждает Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

По информации сотрудников ГИМС, патрулирующих в настоящее время побережье, в заливе Мордвинова не осталось льда, который был бы надёжно соединён с берегом. Ближайшие льдины плавают на расстоянии 20 - 30 метров от берега.

Кроме того, в связи с повышением дневных температур, выход на лёд озёр Тунайча и Изменчивое также может быть опасным. В водоемах лёд достаточно хрупкий, поэтому рыбалка может закончиться трагически. Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует родным и близким любителей подлёдной рыбалки предостеречь их от необдуманных шагов.