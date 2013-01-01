Доступность и качество образования обсудили на дебатах в Южно-Сахалинске

Собравшихся в ДК «Радуга» интересовало, какие наиболее актуальные проблемы видят в этой сфере участники предварительного голосования, проводимого региональным отделением партии «Единая Россия». Открывшая диалог директор южно-сахалинской школы №32 и действующий депутат облдумы Светлана Бетнарская подчеркнула: вместе с обществом быстро меняется и образование. Согласно Конституции страны, образование должно быть доступным для всех. К сожалению, не во всех наших школах сегодня есть пандусы и другие архитектурные сооружения, рассчитанные на инвалидов-учеников. Для работы с особенными детьми требуются также специально подготовленные педагоги, которых в островном регионе пока тоже недостает.

Другой участник дебатов, действующий депутат облдумы Сергей Бондарев считает крайне важной работу по переходу общеобразовательных учреждений области на «односменку». По его мнению, это не только поможет снизить нагрузку на самих школьников, но и обеспечит их безопасность. Для решения названной проблемы требуется увеличить финансирование, выделяемое из регионального бюджета на строительство новых школ.

Включившаяся в диалог с избирателями специалист департамента образования Южно-Сахалинска Оксана Макаренко заострила внимание на кадровой проблеме. По ее свидетельству, в школах сегодня не хватает преподавателей математики, английского и русского языков, учителей начальных классов. Власти стараются решить проблему с помощью «подъемных» для молодых специалистов, предоставления им жилья при работе в сельской местности и других мер. Вместе с тем, надо поднимать престиж профессии учителя.