Следком: «Рос Шельф» с нарушением сделал капремонт крыши дома в Холмске

Следком возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Рос Шельф», сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении СК РФ.

По материалам проверки облпрокуратуры руководитель подозревается в преступлениях по двум статьям УК РФ. Ему инкриминируются мошенничество и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.

13 апреля 2017 года произошло возгорание кровли жилого дома №2 на ул. Первомайской в Холмске. В ходе локализации возгорания все жильцы дома были эвакуированы и введен режим чрезвычайной ситуации.

По версии следствия, для проведения соответствующих работ по капитальному ремонту в июле 2015 года между компаниями «Управдом» и «Рос Шельф» заключен договор на проведение капремонта крыши многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией за счет предоставленной субсидии. Стоимость работ определена в размере более 3 млн рублей.

По договору строители должны были установить брандмауэрные стены, а также провести работы по покрытию деревянных конструкций кровли огнебиозащитным составом. Эти меры предосторожности позволяли избежать распространения огня по всей площади крыши и её уничтожению огнем на значительной площади.

В соответствии с актами выполненных работ осуществлено огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций при помощи аэрозольнокапельного распыления для обеспечения первой группы огнезащиты эффективности.

Однако проверка установила, что деревянные конструкции кровли огнебиозащитным составом не обрабатывались, стоимость данных работ согласно проектно-сметной документации составила не менее 389 тысяч 815 рублей. Также «Рос Шельф» с нарушением выполнил брандмауэрные стены.

В результате возгорания кровли создана реальная угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, повреждено не менее 75 квартир.

Таким образом, «Рос Шельф» выполнил работы, не отвечающие требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей. При этом компания похитила бюджетные деньги, выделенные на капремонт кровли. Расследование уголовного дела продолжается.