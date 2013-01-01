Кожемяко: пострадавший от пожара дом в Холмске капитально отремонтируют

Пострадавший от пожара многоквартирный дом в Холмске капитально отремонтируют, сообщила пресс-служба губернатора Сахалинской области.

Такое поручение дал в субботу Олег Кожемяко, посетивший сразу по возвращении из московской командировки оставшуюся без кровли многоэтажку. Проведение аварийно-восстановительных работ, считает глава области, необходимо провести в максимально сжатые сроки.

- В последние годы я пережила и подтопление, и пожар – раньше в нашем доме протекала крыша, потом сделали новую, а сейчас она сгорела, - рассказала руководителю региона Елена Мухина, жительница квартиры №153 на пятом этаже.

Стены ее квартиры покрыты толстым слоем сажи, который частично смыт водой. Потолок закопчен. В комнатах стойкий запах гари. А в ванной, где на днях начали делать ремонт, от высокой температуры расплавились новые пластиковые трубы.

Похожие проблемы и у ее соседки Яны Мусиной. Квартиру недавно отремонтировали, и вот теперь это предстоит сделать заново.

Напомним, огонь охватил крышу 168-квартирного пятиэтажного жилого дома №2 на ул. Первомайской в Холмске поздним вечером 13 апреля. Масштабный пожар тушили расчеты из Холмска, Южно-Сахалинска, Невельска, Анивы, Чехова и Яблочного. При этом дом лишился электро- тепло- и водоснабжения. К тому же в ходе борьбы с огнем многие квартиры были залиты водой. В районе до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. Из областного резерва сюда оперативно доставили 25 тепловых пушек, 10 электрогенераторов и другое необходимое в таких случаях оборудование. Часть жильцов пострадавшего дома перевели в пункты временного размещения, где их обеспечили питанием. Со вчерашнего дня ведется просушка квартир и подъездов от влаги. Сейчас многоэтажка полностью обеспечена теплом. В некоторые квартиры продолжают восстанавливать подачу электричества и воды. - Пока нет света в 6 квартирах, из-за сгоревших труб частично нарушено водоснабжение 8 квартир и полностью - еще одной. Проводятся аварийные работы, - сообщил первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Сахалинской области Дмитрий Солонин. – Сегодня с утра ведется расчистка двускатной крыши от обгоревших деталей. В этой операции задействовано 29 человек. Уже завтра по временной схеме начнем укрывать крышу рубероидом, чтобы квартиры жителей были защищены от осадков. - Аварийно-восстановительные работы должны быть проведены в максимально сжатые сроки. Необходимо, чтобы все системы жизнеобеспечения дома возобновили свою деятельность в штатном режиме, - подчеркнул Олег Кожемяко. - За эти выходные составьте сводно-сметный расчет для проведения ремонта крыши. Сформируйте график работ и определите организацию, которая должна их выполнить. Без лишней проволочки начинайте завозить на площадку необходимые стройматериалы из регионального резерва – пиломатериалы, кровельные листы. Чтобы уже в ближайшие дни бригады приступили к строительству полноценной кровли, - поручил ряду областных и муниципальных чиновников губернатор.

По его решению в этом году пострадавшую от пожара холмскую многоэтажку отремонтируют капитально. Помимо новой кровли, у дома появится современный фасад, прилегающая дворовая территория будет благоустроена. Не менее важная задача, по мнению руководителя региона, - необходимая помощь гражданам, чьи квартиры пострадали в результате пожара. Речь идет о выделении денежной компенсации из местного бюджета на покрытие понесенного людьми ущерба. Кроме того, погорельцам выделят материалы для проведения ремонта в квартирах – например, краску, обои, линолеум. А жилье наиболее социально незащищенных категорий граждан – многодетных семей, семей с детьми-инвалидами или людей старшего поколения муниципалитет отремонтирует собственными силами и за свой счет. В причинах произошедшего пожара сейчас разбираются следственные органы. Уже установлено, что деревянные конструкции кровли некачественно обрабатывались огнебиозащитным составом, а противопожарные стены были возведены с нарушением установленных требований. Из-за этого огонь очень быстро распространился на значительной площади. Что стало причиной возгорания – на этот счет есть несколько версий. По словам местных жителей, чердак посещали сомнительные компании. Там даже находили следы изготовления наркотиков при помощи мобильной газовой плиты. - Версия о том, что это дело рук наркоманов, имеет право на жизнь. Я по роду службы телефонист. Так вот на крыше многих многоэтажных домов, включая наш, неоднократно видел десятки использованных шприцов, - сообщил проживающий в доме Евгений Игнатьев. - Мое личное мнение – это поджог, вопрос только в том – умышленный или нет, - считает Яна Мусина, которая также проживает в многоэтажке. Точные причины возгорания будут установлены специалистами противопожарной лаборатории.