Анастасия Парохина оправдала ожидания сахалинцев

Сахалинка Анастасия Парохина завоевала золото первенства России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

В турнире в Южно-Сахалинске приняли участие 140 спортсменок из 31 региона страны. Они боролись за золотые медали и возможность выступить на международных стартах в составе сборной России.

Заключительный день состязаний начался с отборочных поединков. Представительницы Москвы, Иркутска, Хабаровска, Твери, Санкт-Петербурга, Чувашской республики, Новосибирска, Ульяновска, Красноярска и других регионов были заряжены только на победу. Как и накануне, девушки выступали в пяти весовых категориях. Каждая схватка длилась по два двухминутных раунда с 30-секундным перерывом. За это время нужно было применить все свои знания – тактику, физическую силу, выносливость и характер.

- На Сахалин приехали судьи олимпийской категории. Они большие профессионалы своего дела, многие из них судили олимпийские игры. Уровень судейства, как и спортсменов очень высокий. Но самый большой накал страстей мы увидим в финале, - отметил главный судья турнира Александр Чуенко.

И действительно, в финале первенства России были красивые броски и протесты тренеров, слезы проигравших и радость победителей, эффектные приемы и стойкая защита.

В центре внимания островных болельщиков было выступление Анастасии Парохиной. Кандидат в мастера спорта из Корсакова впервые выступала в весовой категории до 60 кг. На предварительном этапе она одержала три победы подряд. В финале ей пришлось соперничать с Валерией Гориной из Московской области. Сразу после свистка судьи стало понятно, что сахалинке легко не будет. Первые секунды девушки присматривались друг к другу. Им никак не удалось провести прием, и судьи были вынуждены сделать финалисткам замечания за пассивность. На перерыв соперницы ушли при минимальном преимуществе островной спортсменки. Однако в середине второго раунда соперница Анастасии Парохиной провела бросок, который судьи оценили в два балла, и повела в счете. До конца схватки оставались считанные секунды, зал не умолкая призывал Анастасию идти вперед, и буквально одновременно с финальной сиреной под оглушительные овации болельщиков она сумела провести бросок.

- Было очень сложно. Соперница не давала мне действовать, я боялась ошибиться, но рискнула. Это уже моя вторая победа на первенстве России. Спасибо моему папе, который тренирует меня, - поделилась девушка после окончания поединка.

Кроме золота Парохиной, в активе островитянок еще две бронзы. Их принесли в копилку сахалинской сборной Фарида Азизова и Полина Купцова.

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