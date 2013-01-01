Генконсул Японии на Сахалине встретился с мэром Анивского района

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации муниципального образования, глава внешнеполитического ведомства встретился и обсудил перспективы дальнейшего международного сотрудничества с мэром Александром Ивашовым. Обозначая цель деловой поездки, гость отметил важность личного знакомства с одним из активно развивающихся районов области, его руководством, поскольку фундаментом плодотворного сотрудничества между странами являются крепкие межрегиональные связи.

Рюити Хирано сменил на дипломатическом посту своего предшественника в июне прошлого года. Александр Ивашов подчеркнул, что преемственность в вопросах международных отношений остается, Сахалин и Хоккайдо по-прежнему заинтересованы в установлении надежных и долгосрочных контактов, позволяющих лучше понимать друг друга и вести на территориях взаимовыгодную экономическую деятельность.

- В последние 4 -5 лет после длительного застоя в области и районе начал активно развиваться аграрный сектор, открываются новые предприятия, ведется работа по восстановлению и введению в оборот земель сельхозназначения, успешно реализуются крупные инвестиционные проекты, дающие серьезный экономический эффект и влияющие на бюджетную обеспеченность, - рассказал мэр. – Земли Анивского района сегодня пользуются огромным спросом как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. В Таранае и в Троицком работают крупные резиденты ТОР «Южная» - компании «Грин Агро» и «Мерси Агро Сахалин», в Огоньках построена современная молочная ферма.

Глава района также отметил, что развитие территорий района стимулировало рост индивидуального жилищного строительства. Газификация населенных пунктов, рекреационный потенциал повышают привлекательность наших территорий, качество жизни людей и саму культуру бытия.

- Много земли – много возможностей, - подытожил услышанное генконсул, перейдя к возможности участия японских фирм в строительстве мини-завода СПГ в окрестностях Тараная.

В ответ Александр Ивашов отметил, что помощь Японии в реализации этого проекта важна. Производство газа в технических баллонах на Сахалине пока не развито, но в нем нуждаются многие жители острова.

В ходе диалога стороны выразили заинтересованность в развитии внешнего и внутреннего туризма. Популярные водные акватории, живописные уголки островной природы являются благоприятными условиями для продвижения этой сферы. Более того, на территории района сохранились сооружения и останки японских поселений периода Карафуто, где поисковики до сих пор находят предметы кухонной утвари и домашнего обихода. Рюити Хирано подчеркнул, что японцы с особым почтением относятся к памяти предков и выразил уверенность, что туристические маршруты по местам древних стоянок вызовут интерес у его соотечественников.

Также консул поблагодарил анивчан за памятный знак в честь погибших японцев. Обелиск ухожен, но нуждается в ремонте. И чтобы сквер в центре города стал после реконструкции по-настоящему японским, мэр предложил японской стороне принять участие в разработке архитектурного эскиза и заручился поддержкой генконсула.

На встрече также обсуждались вопросы упрощения визового режима, укрепления дружественных связей Анивы с городом-побратимом Кэмбути на Хоккайдо. Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству не только в экономике, но и в сфере спорта, образования и культуры.