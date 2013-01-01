Сахалинский зоопарк открыл летний сезон

Гомоном и радостным птичьим криком встретил в субботу посетителей Сахалинский зоопарк.

Как сообщается на сайте учреждения, мероприятие ознаменовало открытие птичьего купального сезона в зоопарке. Водоплавающие птицы после долгой зимы вернулись в свою родную водную стихию.

В назначенный час многоголосая птичья братия шумной ватагой в буквальном смысле слова вываливалась из вольера в воду. Птицы хлопали крыльями, парили над водой, ныряли и играли друг с другом, создавая праздник себе и гостям, разбрызгивая на многие метры вокруг себя радужные капли.

Радостные эмоции пернатых разделили и посетители зоопарка, ставшие участниками удивительно красивого действа. Птицы смело подплывали к гостям и будто приветствовали их своими поклонами. Теперь ежедневно в часы работы зоопарка у водоёма можно будет наблюдать за грациозными лебедями, яркими мандаринками или шустрыми огарями – многие птицы, содержащихся в учреждении, занесены в Красную книгу и являются редкими видами. Среди них лебедь-кликун, тундровый лебедь, гусь белолобый, шилохвость, и другие.

Выпуск пернатых из зимних вольеров на воду традиционно приурочен к возвращению перелетных птиц по природному календарю. К этому времени средний температурный режим устанавливается выше нулевой отметки, на земле практически не осталось снежного покрова и есть пища для себя и потомства.