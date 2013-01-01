Сахалинцы празднуют Пасху

В ночь на 16 апреля в храмах области состоялись традиционные богослужения. Желающие могли освятить куличи и яйца. Кстати, освященные символы праздника за несколько дней до праздника проступили в продажу и в розничную сеть.

– У нас очень вкусные куличи, есть в продаже и крашеные яйца, – рассказывала покупателям менеджер одного из супермаркетов Южно-Сахалинска накануне Пасхи.

– Конечно, хорошо, что сейчас розница исполняет все желания покупателей, – заметила одна из посетительниц Тамара. – Но запах свежей домашней выпечки ни с чем не сравнится! С детства помню, как просыпаешься утром на Пасху, а в доме пахнет булочками. А сейчас то времени нет печь, то желания…

Впрочем, многие южносахалинки и даже их мужья нашли время для создания съедобного символа праздника.

– А что, я всегда сам пеку, – рассказал корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» житель областного центра Андрей. – И куличи, и булочки, и хлеб. Все изделия из теста – на мне. У нас в семье издавна так принято. А жена с детьми тем временем украшает яйца. Так что всем найдется занятие.

В сам же праздник – благо, погода не подвела – многие южносахалинцы и гости города отправились в парк им. Гагарина. На сцене возле мехатракционов, развернулась праздничная программа с веселыми конкурсами. Участники получали вкусные призы – куличи и яйца.