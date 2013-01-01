Сахалинцы празднуют Пасху
Сегодня в Южно-Сахалинске повсеместно звучало «Христос воскресе!» или «Христос воскрес!». Именно так приветствуют друг друга люди в светлый праздник Пасхи.
В ночь на 16 апреля в храмах области состоялись традиционные богослужения. Желающие могли освятить куличи и яйца. Кстати, освященные символы праздника за несколько дней до праздника проступили в продажу и в розничную сеть.
– У нас очень вкусные куличи, есть в продаже и крашеные яйца, – рассказывала покупателям менеджер одного из супермаркетов Южно-Сахалинска накануне Пасхи.
– Конечно, хорошо, что сейчас розница исполняет все желания покупателей, – заметила одна из посетительниц Тамара. – Но запах свежей домашней выпечки ни с чем не сравнится! С детства помню, как просыпаешься утром на Пасху, а в доме пахнет булочками. А сейчас то времени нет печь, то желания…
Впрочем, многие южносахалинки и даже их мужья нашли время для создания съедобного символа праздника.
– А что, я всегда сам пеку, – рассказал корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» житель областного центра Андрей. – И куличи, и булочки, и хлеб. Все изделия из теста – на мне. У нас в семье издавна так принято. А жена с детьми тем временем украшает яйца. Так что всем найдется занятие.
В сам же праздник – благо, погода не подвела – многие южносахалинцы и гости города отправились в парк им. Гагарина. На сцене возле мехатракционов, развернулась праздничная программа с веселыми конкурсами. Участники получали вкусные призы – куличи и яйца.
Немного в стороне от веселья на пеньке сидела самая настоящая белка. Она деловито шуршала шишками, выколупывая орешки. Прохожие осторожно проходили мимо, конечно же, сделав пару кадров на память. Не каждый день такое чудо увидишь…
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