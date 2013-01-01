Писатель Иван Данилов проведет сахалинцев «По краешку судьбы»

Всемирный день книги и авторского права любителям литературы предлагают провести в компании известного сахалинского писателя Ивана Данилова.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве культуры и архивного дела, творческая встреча с членом Союза журналистов СССР, замечательным прозаиком и поэтом состоится 27 апреля в литературно‐художественном музее книги Чехова «Остров Сахалин». На вечере «По краешку судьбы» пройдет презентация сборника «Ожидание», в которую вошли повесть «Звёздочка моя ясная», рассказы и стихи. Произведения Ивана Данилова автобиографичны, сюжеты подсказаны самой жизнью и позволяют читателю окунуться в мир человеческих отношений.

В литературной гостиной Иван Данилов расскажет о своём творчестве, зачитает любимые отрывки из произведений и ответит на вопросы гостей. Также будет работать свободный микрофон.

Иван Данилов родился в 1959 году в деревне Измайловка Горьковской области. В 1961 году семья переехала на Дальний Восток. В 1992 году он окончил факультет журналистики Дальневосточного университета. В начале 90-х поступил на военную службу по контракту, служил военным комиссаром Углегорска.

Его перу принадлежат книги «На берегу Татарского пролива», «Жаркий август 45-го», «Чувств не скрываю», долкументальной повести «Я ухожу…или Не стреляйте в наших сыновей» и литературно‐художественный сборник «Углегорск глазами углегорцев».

В рамках творческой встречи будет работать книжный киоск. По желанию гости смогут приобрести книги с автографом Ивана Данилова и сфотографироваться с автором.

Начало – в 17:30. Вход свободный.