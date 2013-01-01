Завершился первый фестиваль народных театров Сахалина

Сегодня в Южно-Сахалинске финишировал трехдневный театральный марафон любительских коллективов острова.

Областной центр народного творчества впервые организовал смотр самодеятельных артистов и режиссеров и назвал фестиваль «КАФЕДРАмой». Вдохновила организаторов фраза Гоголя «Театр — это кафедра, с которой можно сказать миру много добра». Доказать аксиому классика решили народные театры из Ноглик, Поронайска, Холмска, Охи, Александровска-Сахалинского и Южно-Сахалинска. В фестивальной афише оказались разные по уровню постановки. Правда, никто не отважился вслед за коллегой из «Берегись автомобиля» замахнуться «на Вильяма нашего Шекспира». Это может вызывать только уважение за реальную оценку возможностей своего коллектива. За три дня жюри и коллеги отсмотрели спектакли «Жажда», «Время полной луны» по Киплингу, «Претерпевший же до конца спасется», «Счастливый билет?», Странный мир театра», «Медовый месяц Золушки» и «Боинг-Боинг».

Организаторы приняли мудрое решение не делать фестиваль конкурсным и не выявлять лучших. Поэтому в функции утешительного приза выступили символические вешалки, с которых, если верить легендам, начинается театр.

Понятно, что участники выступали в разных «весовых категориях». Например, театр из Александровска-Сахалинского практически является ровесником области, а дебютировавшая на большую аудиторию студия «Зеркало» из Ноглик отметила третий день рождения. Но, несмотря на разный игровой стаж, все участники заслуживают аплодисментов. Хотя бы за то, что водители, педагоги, нефтяники и иже с ними не занимаются часами разработкой большого пальца за компьютерными играми, а свободное время отдают любимой женщине с редким именем Мельпомена. Свою долю критических стрел все актеры и режиссеры, конечно, получили. Для этого в жюри работали их профессиональные коллеги – худрук Хабаровского краевого музыкального театра Сергей Листопадов и режиссер санкт-петербургского Физического театра PG PROJECT Сергей Медведев. Подкрепят «разбор полетов» мастер-классы гостей. В качестве десерта и, может быть эталона профессиональной работы, в завершение фестиваля на сцене Чехов-центра выступили гости из Питера.