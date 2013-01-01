За первый квартал нынешнего года островным пенсионерам начислено более 9,5 млрд рублей

В январе-марте нынешнего года начисление и выплата пенсий и пособийпроизводились вовремя и в полном объёме, сообщила пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

С учётом осуществления январской единовременной выплаты, а также проведённой 1 февраля индексации страховых пенсий и ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам, Пенсионный фонд начислил за январь - март в адрес пенсионеров 9 млрд 606 млн 411 тыс. рублей. За три месяца нынешнего года различные выплаты получили более 165 тысяч сахалинцев и курильчан.

Напомним, в январе осуществлялась единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей всем пенсионерам Сахалина и Курил: работающим и неработающим.

Всего в Сахалинской области Пенсионный фонд начислил и предоставил в доставочные организации единовременную выплату на сумму 827 млн 725 тыс. рублей.

С 1 февраля 2017 года произведена индексация стоимости пенсионного коэффициента (балла) и повышение размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям неработающих сахалинцев и курильчан на 5,4 %. В результате повышения средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в регионе достиг 17 тысяч 763,9 рубля.

Также с 1 февраля на 5,4 % увеличился размер ежемесячных денежных выплат и стоимость набора социальных услуг федеральным льготникам. В эту категорию входят инвалиды, участники Великой Отечественной войны и др.

Перерасчет произведен 26 тысячам 489 федеральным льготникам Сахалина и Курил.