«Пять китов» сахалинских талантов приплыли к финишу

В Южно-Сахалинске финишировал региональный этап Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». В этом году он празднует 25-летие, поэтому к его организации подошли с особой тщательностью.

Пять дней длился творческий марафон. Лейтмотивом сражений молодых талантов стали сразу три важных события – надвигающийся всероссийский фестиваль студенчества и молодежи, 70-летие Сахалинской области и Год экологии. Нынешняя «Весна» поставила первый рекорд – в ней приняло самое большое за последние годы количество участников – более 350 человек из 20 образовательных учреждений. А если считать начальный этап на муниципальном уровне, то это более 1000 человек. Среди них немало волонтеров и организаторов.

– Проведена большая работа, мы старались сделать все, чтобы молодежь в полной мере смогла раскрыть свои таланты и способности, – отметил Александр Гаранин, один из руководителей штаба фестиваля, председатель островного отделения Российского союза молодежи. – Традиционные пять китов «Студенческой весны» и на этот раз представляли основные направления творческих состязаний – музыкальное, танцевальное, театральное искусство, журналистика и оригинальный жанр. Если в прошлом году участники фестиваля обошли особым вниманием дела театральные и жюри даже не определяло победителей, то в этом студенты заметно активизировались. Участники представили разные жанры – миниатюру, монологи, художественное слово. В других направлениях тоже заметен шаг вперед, а главное, как всегда студвесна – это праздник талантов, особое вдохновение и эмоциональный настрой.

Награждение победителей и призеров чередовалось на гала-концерте с лучшими номерами фестиваля. На сцене и в зале царила атмосфера настоящего студенческого драйва. Все действие сопровождалось мультимедийным экраном, создавая атмосферу полного погружения в каждый номер. Открытием фестиваля стало выступление студентов из Александровск-Сахалинского в музыкальном и танцевальном направлениях, а также мужского вокально-инструментального ансамбля из Охи. Впрочем, свои любимцы появились у каждого. Запало в душу выступление Ильи Малеева – студента Политехнического колледжа СахГУ. Будучи ограниченным в движениях, участник-колясочник своим голосом и обаянием покорил многих. Он занял третье место в номинации «Эстрадный вокал. Малые формы»». Нина Пугнатова – студентка второго курса журфака СахГУ - впервые участвовала в «Студенческой весне». Как и другие представители направления «Журналистика», она отражала в своих материалах ход фестиваля на трех площадках – музыкальной, танцевальной и театральной. В итоге три ее публицистических материала высоко оценили члены жюри, и она стала обладательницей специального приза. К участникам фестиваля с видеообращением обратился депутат Государственной думы Георгий Карлов. Студенчество он назвал одним из лучших этапов своей жизни. Особую благодарность депутат выразил сахалинским КВН-щикам, ведь и сам в студенческие годы был из тех, кто вписал немало ярких страниц в молодежное движение островного КВН. В гала-концерте приняла участие певица Эмма М – известная сахалинка, участница студвесны-2014, член жюри музыкального направления. Полулярная исполнительница совместно со своей группой спела несколько песен, вошедших в ее первый сольный альбом «Штрихкоды». – Я всегда знала, что сахалинская молодежь талантлива. Уверена, что вы можете добиться многого, – сказала почетная гостья. Пожелание прозвучало весьма своевременно, ведь победители регионального фестиваля через месяц отправятся в Тулу и Москву представлять Сахалинскую область на всероссийской «Студенческой весне».